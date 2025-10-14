Doktoru Sosyal Medyadan Buldu, Türkiye'ye Geldi: 47 Bin Euroluk Ameliyattan Sağ Çıkamadı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da özel bir hastanede 47 bin euro karşılığında ameliyat edilen Bulgaristan vatandaşı Ivanka Yordanova (47), 13 saat süren operasyonun ardından hayatını kaybetti. Ailesi, cenazenin otopsi yapılmadan, kalan 25 bin euronun ödeneceğine dair imza alınması şartıyla teslim edildiğini iddia etti.

Yordanova’nın yakınları, ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. S.Y. (55) hakkında suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı Şermin Tankut, “Otopsi yapılması için savcılığa başvuruda bulunduk. Her şey olmuş olabilir. Belki de bir organ nakli yapıldı, belki hatalı bir durum yaşandı” dedi.

DOKTORU SOSYAL MEDYADAN BULDU

Bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören Ivanka Yordanova, sosyal medyada reklamını gördüğü Prof. Dr. S.Y. ile iletişime geçerek İstanbul’a geldi. Doktor tarafından önce ilaçlı tedavi için 20 bin euro, ardından ameliyat için 35 bin euro talep edildi. Ancak kısa süre sonra doktorun fiyatları artırdığı ve ameliyat ücretinin 47 bin euroya çıkarıldığı öne sürüldü.

13 SAATLİK AMELİYAT SONRASI ÖLÜM

Yordanova, 29 Temmuz’da ameliyata alındı. 13 saat süren operasyonun ardından yoğun bakıma kaldırılan kadın, aynı gün hayatını kaybetti. Ailesinin talebine rağmen otopsi yapılmadığı, cenazenin ise 25 bin euronun ödeneceğine dair imza karşılığı teslim edildiği belirtildi.

ACILI EŞ KONUŞTU

Eşinin ölümünün aydınlatılmasını isteyen Kaloyan Mihaylov ise “Bütün yaptığımız görüşmelerde eşimin iyileşmesi söz konusuydu. Diğer merak ettiğim konu şu, eşimin ameliyatını bizim anlaştığımız doktor mu yaptı? Çünkü aynı gün ben onu birkaç kez sivil kıyafetle hastanede gördüm. Hastane neden gereken işlemi yapmamıştır. Eğer doktor oradaki hastanede misafir konumundaysa, neden hastane gereken otopsiyi yapmadı. Hastaneye yattığımız ilk günden itibaren, bütün gerçeği öğrenmek istiyorum” dedi.

'BELKİ DE ORGANLARI ALINDI'

Tankut, ölüm belgesinde “doğal ölüm” yazmasına rağmen, olayın aydınlatılması gerektiğini vurgulayarak, “Otopsi yapılmamış. Aile bu nedenle şüpheli. Belki de bir organ nakli yapıldı, belki tıbbi hata oldu. Tüm sürecin araştırılmasını istiyoruz.” dedi.

DOKTOR İDDİALARI YALANLADI

Konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. S.Y., hastanın ileri evre kanser olduğunu, tüm risklerin kendisine anlatıldığını söyledi. Doktor, “Hastanın yaşam süresi zaten kısıtlıydı. Ameliyat başarılı geçti ancak beklenmedik kanama nedeniyle kaybettik” ifadelerini kullandı. Cenazenin teslimi için imzalatılan evrakla ilgili olarak da, “Hastane masrafları ödenmeden cenaze teslim edilemiyordu. Evrakı, yazılı bir belge olması için imzalattım” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aile, ölümle ilgili Türkiye’de ve Bulgaristan’da suç duyurusunda bulundu. Savcılık, olayla ilgili “ihmal, tıbbi hata ve olası organ nakli” iddialarını araştırmak üzere soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA