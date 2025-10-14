Eşinin Gizli Hesabını Açınca Gerçek Ortaya Çıktı, Hemen İhbar Etti! 400’den Fazla Mağdur Tespit Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2006 yılından bu yana evli olan E.Ö., eşi İ.Ö.’nün X platformunda sahte bir kimlikle açtığı hesapta, evlerinde çekilmiş ahlaka aykırı ve cinsel içerikli görüntülerin yanı sıra başka bir kadının yüzü açık şekilde paylaşıldığını fark etti. Olayı öğrendikten sonra paylaşımları delil olarak savcılığa sunan E.Ö., yargıya başvurdu.

MAHREMİYET İHLALİ DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ’NE TAŞINDI

E.Ö., eşi İ.Ö.’nün bazı hastalarına ait özel görüntüleri sosyal medyada yayınladığını belirterek, Türk Diş Hekimleri Birliği’ne de resmi şikâyette bulundu. E.Ö., aynı zamanda eşine yönelik uzaklaştırma kararı ve yurt dışına çıkış yasağı talep etti. Tüm bu gelişmeler üzerine savcılık tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Diş hekimi İ.Ö.

400’DEN FAZLA MAHREM GÖRÜNTÜ

E.Ö.’nün avukatı Buket Gökmen Dinçer, müvekkilinin boşanma davası açmak üzere kendisine başvurduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

“Delil toplama sürecinde, Fethiye’de diş hekimliği yapan eşinin, gizli bir X hesabı üzerinden hastalarının mahrem görüntülerini paylaştığı tespit edilmiştir. Durum fark edilir edilmez, elimizdeki tüm belgelerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Müvekkilin eşi tarafından kliniğinde ve kiraya verdiği villada gizli kamera sistemiyle yaklaşık 400’ü aşkın görüntü kaydedildiği, bunlardan 81'inin ele geçirildiği belirlenmiştir. Görsellerin bir kısmı pornografik, bir kısmı ise hastaların ve villa konuklarının mahrem görüntüleridir.”

HESAP DİĞER MAĞDURUN ŞİKAYETİYLE KAPATILDI

Avukat Dinçer, olayın yalnızca hukuki değil, etik açıdan da ciddi sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak, “Gizli çekimlerin çoğu röntgen odası ve üst kata çıkan merdivenlerde kaydedilmiş. Söz konusu X hesabı şu anda askıya alındı. Görsellerde yüzü açık şekilde görülen bir kadının Diş Hekimleri Odası’na yaptığı şikayet sonrası hesap kapatılmış, ancak aynı kişi tarafından açıldığı düşünülen başka hesapların da tespit edildiği ve onların da sonradan askıya alındığı belirlendi. Bu eylemler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na açıkça aykırı. Müvekkilimizin amacı yalnızca boşanmak değil, aynı zamanda bu fiillerin kamuoyuna duyurularak başka mağduriyetlerin önlenmesini sağlamak" diye konuştu.

Gizli hesapta 400'den fazla mağdur olduğu tespit edildi

‘TOPLUM AÇISINDAN VAHİM BİR DURUM’

Sağlık alanında görev yapan bir kişinin bu tür eylemlerde bulunmasının, toplum güveni açısından son derece yıkıcı olduğunu ifade eden Dinçer, şu bilgileri paylaştı: “Sağlık alanında çalışan kişilere duyulan güvenin bu şekilde kötüye kullanılması toplum açısından son derece vahim. Müvekkilimiz, biri 11, diğeri 16 yaşında iki erkek çocuğunun eğitimi için yaklaşık 4 yıl önce İngiltere’ye yerleşti. Eşi ise Türkiye’de mesleğini sürdürüyor. X’teki paylaşımlar incelendiğinde, hesabın aktif hale geldiği dönemlerin müvekkilin İngiltere’de bulunduğu dönemlerle örtüştüğü görülmektedir. Müvekkilimiz, söz konusu hesabı ilk olarak, videolardan birinde yüzü görünen bir kadının Facebook üzerinden kendisine ulaşmasıyla fark etmiştir. Davayı müvekkilin eşi başlatmış, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından paylaşımların yapay zeka ile oluşturulduğunu ileri sürerek suçu inkar etmiştir.”

Kaynak: DHA