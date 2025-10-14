Kütahya’da Korkutan Yangın! Ev Küle Döndü

Kütahya’nın Gediz ilçesinde iki katlı ahşap bir evde yangın meydana geldi. Alevlerin küle çevirdiği ev kullanılamaz hale geldi.

Son Güncelleme:
Kütahya’da Korkutan Yangın! Ev Küle Döndü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kütahya’nın Gediz ilçesi Muhipler Mahallesi'nde bir yangın meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine giderek iki katlı ahşap evde çıkan yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangının ardından evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kütahya’da Korkutan Yangın! Ev Küle Döndü - Resim : 1

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Yangının ardından açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, "Bu sabah saatlerinde şehir içinde bulunan 2 katlı bir evde çıkan yangına ekiplerimiz hızlıca müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimizdir. Evi yanan Feridun Baydemir'e geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim bu tür kazalardan hepimizi korusun. Belediye olarak yangının yaralarını sarmak için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız" dedi.

Muğla'da Teknede Yangın Paniği! Kullanılamaz Hale GeldiMuğla'da Teknede Yangın Paniği! Kullanılamaz Hale GeldiGüncel
Park Halindeki Otomobil Alev AldıPark Halindeki Otomobil Alev AldıGüncel
İTÜ Taşkışla'da 'Abdullah Çatlı' Filmi Çekiminde YangınİTÜ Taşkışla'da 'Abdullah Çatlı' Filmi Çekiminde YangınGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Yangın Kütahya
Son Güncelleme:
Ev İçi Acil Yardım Hattı Korkunç Tabloyu Gösterdi: 1 Ayda 396 Çağrı Geldi, Yüzde 90'ı Kadın Acil Yardım Hattı'na 1 Ayda 396 Çağrı!
Bir Dönemin Süper Lig Devinde Skandal! Ne Kulübün Elektriğini Ne De Suyunu Ödemişler: 3 Bin 600 TL Yemek Parasını Ödeyip İstifa Etti Skandal! 3 Bin 600 TL Yemek Parasını Ödeyip İstifa Etti
Eşinin Gizli Hesabını Açınca Gerçek Ortaya Çıktı, Hemen İhbar Etti! 400’den Fazla Mağdur Tespit Edildi Eşinin Gizli Hesabını Açınca Gerçek Ortaya Çıktı, Hemen İhbar Etti! 400’den Fazla Mağdur Var
Gram Altında Tarihi Rekor! Dev Bankanın Yeni Tahmini Yatırımcıları Havalara Uçuracak: Tarih Verildi, 1.000 Dolar Birden Artacak Dev Bankanın Yeni Tahmini Yatırımcıları Havalara Uçuracak
ÇOK OKUNANLAR
İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu İçin Karar İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye
Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor
Kocaeli’de Aile Faciası: Baba Kızını Vurdu, Ardından İntihar Etti Kocaeli’de Aile Faciası: Baba Kızını Vurdu, Ardından İntihar Etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Dalga Operasyon: Gözaltılar Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Dalga Operasyon