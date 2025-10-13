Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay, Azganlık Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki otomobilden alevler yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Alevlerin çevredeki araçlara sıçraması önlendi. Ekiplerin soğutma çalışmasının ardından tamamen söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

