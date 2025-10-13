Tamircide Panik Anları! Batarya Bir Anda Alev Aldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Düzce’de telefon tamiri yapan Uzman Elektrik ve Elektronik Teknisyeni Özgür Acar, arızalı bir telefonun bataryasını tamir etmek isterken batarya bir anda alev aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Acar, soğukkanlı davranarak bataryayı söndürdü ve olası bir faciayı önledi.

Acar, ilk kez başına böyle bir olay geldiğini ifade ederek, "Böyle bir olay ilk kez başıma geldi. Telefon batarya arızası ile geldi. Bataryayı ayırırken telefon birden alev aldı. Bu durumlarda bizim sürekli önlemlerimiz vardır. Bataryanın anormal durumu olduğunu bildiğim için ben bataryayı ayırırken biraz dikkatli oldum. O sırada birden batarya alev aldı. Ben telefonu direkt kurtardım. Bataryayı tamir yaptığım alana zarar vermemesi için boşluğa attım. Yangını söndürdüm. Bize de zarar gelmedi, müşterinin telefonuna da zarar gelmedi. Bu şekilde önlemimizi alarak kurtardık" dedi.

Vatandaşların, telefonlarda orijinal şarj aleti ve batarya kullanması gerektiğine dikkat çeken Özgür Acar, "Bu tip durumların karşısına geçmek için vatandaşlar, telefon bataryasının ısındığını yada şarjının çabuk bittiğini fark ettiği anda uzman teknisyenlere telefonunu getirmeli ve daha uzun kullanmamalıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA