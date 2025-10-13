Adıyaman'da İki Grup Bıçaklarla Birbirine Girdi

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Enes İbrahim B. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adıyaman'da İki Grup Bıçaklarla Birbirine Girdi
Adıyaman’ın Altınşehir Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Enes İbrahim B., vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Enes İbrahim B’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

