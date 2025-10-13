Bursa’da Mısırlı Adam Evinde Hareketsiz Bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Mısır uyruklu 56 yaşındaki Muhammed Abdelhai, arkadaşları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Kalbi duran adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Sinanbey Caddesi’nde meydana geldi.
Evine gelen arkadaşları, Mısır uyruklu Muhammed Abdelhai’yi (56) yerde hareketsiz şekilde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Abdelhai’nin kalbinin durduğu belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mısırlı adam, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Muhammed Abdelhai’nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

