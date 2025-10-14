Turgutlu’da Silahlı Kavga! 1 Kişi Yaralandı, Şüpheli Kaçtı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi ayağından vurularak yaralandı, saldırgan olay yerinden motosikletle kaçtı.

Son Güncelleme:
Turgutlu’da Silahlı Kavga! 1 Kişi Yaralandı, Şüpheli Kaçtı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi TOKİ Konutları’nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkan iki kişi arasında gerginlik kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

AYAĞINDAN VURULARAK YARALANDI

Kavga sırasında Ç.C. isimli kişi silahla vurularak ayağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ MOTOSİKLETLE KAÇTI

Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen B.D. isimli şahsın, plakasız bir motosikletle olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Şüphelinin kimliği ve olayın nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Sadettin Saran Bile Başa Çıkamamış! Fenerbahçe’de Hangi Yıldız İsimlerin Yumruk Yumruğa Kavga Ettiğini Açıkladı Fenerbahçe'de Kimin Kimi Dövdüğünü Açıkladı
Galatasaray Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! Okan Buruk 2000’li Yıldızı Kaptı Getiriyor: 159 Maçta 40 Gol 42 Asist… Cimbom'dan 10 Numara Bombası! Onay Çıktı
Ümraniye’de Feci Kaza! Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı Ümraniye’de Feci Kaza! Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı
Sağanak Yağış Sonrası Tekirdağ'da Barajların Su Seviyesi Aynı Kaldı Sağanak Yağış Sonrası Tekirdağ'da Barajların Su Seviyesi Aynı Kaldı
ÇOK OKUNANLAR
‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerine Tepkiler Peş Peşe Geldi ‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerin
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor
Adli Tıp 'Kati' Raporu Çıktı: Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu
İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu İçin Karar İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye
Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı