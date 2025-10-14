Turgutlu’da Silahlı Kavga! 1 Kişi Yaralandı, Şüpheli Kaçtı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi TOKİ Konutları’nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkan iki kişi arasında gerginlik kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

AYAĞINDAN VURULARAK YARALANDI

Kavga sırasında Ç.C. isimli kişi silahla vurularak ayağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ MOTOSİKLETLE KAÇTI

Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen B.D. isimli şahsın, plakasız bir motosikletle olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Şüphelinin kimliği ve olayın nedeniyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA