Tekirdağ'da içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan Naip Barajı'nın doluluk oranı, son yağışlardan sonra artmadı. Yağışlardan önce 1 milyon metreküp olan Naip Barajı'nın su seviyesi, yağışların ardından da aynı kaldı.

Sağanak Yağış Sonrası Tekirdağ'da Barajların Su Seviyesi Aynı Kaldı
Tekirdağ'da içme suyu ve tarımsal sulamada kullanılan Naip Barajı'nın doluluk oranı, son yağışlardan sonra artmadı.

Yaz mevsiminin sıcak geçmesi ve artan su kullanımından dolayı azalan su miktarını, son günlerdeki yağışlar da etkilemedi.

Yağışlardan önce 1 milyon metreküp olan Naip Barajı'nın su seviyesi, yağışların ardından da aynı kaldı. Kentin su ihtiyacını karşılamak amacıyla, Tekirdağ Valiliğinin kararı doğrultusunda Yazır Göleti'nden su alımı devam ediyor.

Suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar oluşurken, bazı alanların otlarla kaplandığı görüldü.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ölü hacimden içme suyu temini sürüyor.

