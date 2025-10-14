Sağlık Bakanlığı'nın Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Son Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı'nın Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/5 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2025 tarihinden itibaren ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir" denildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Sadettin Saran Bile Başa Çıkamamış! Fenerbahçe’de Hangi Yıldız İsimlerin Yumruk Yumruğa Kavga Ettiğini Açıkladı Fenerbahçe'de Kimin Kimi Dövdüğünü Açıkladı
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun Tahliyesine İtiraz CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu’nun Tahliyesine İtiraz
Malatya’da Otomobil Kayısı Bahçesine Uçtu: 1 Yaralı Malatya’da Otomobil Kayısı Bahçesine Uçtu
İrfan Can Kahveci Kahreden Haberi Hastanede Aldı! Hayatının En Büyük Şokunu Yaşadı Kahreden Haberi Hastanede Aldı!
ÇOK OKUNANLAR
İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu İçin Karar İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye
Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor
Kocaeli’de Aile Faciası: Baba Kızını Vurdu, Ardından İntihar Etti Kocaeli’de Aile Faciası: Baba Kızını Vurdu, Ardından İntihar Etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Dalga Operasyon: Gözaltılar Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Dalga Operasyon