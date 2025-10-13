Anne Babalar Dikkat! Meclis’e Sunuldu: Tüm Bebekler İçin Artık Ücretsiz Olacak

Milyonlarca anne v babayı yakından ilgilendiren yeni düzenleme Meclis’e sunuldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, bebeklerin özel sağlık kuruluşlarından ücretsiz yararlanmasını hedefleyen kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Bu kanun teklifi ile birlikte özel sağlık kuruluşlarının SGK ile anlaşması olmasa dahi 0-3 yaş grubundaki tüm bebeklere ücretsiz hizmet vermesi zorunlu olmuş olacak. Peki bebekler için yasa teklifi Meclis’ten geçti mi? İşte merak edilen tüm detaylar…

Anne Babalar Dikkat! Meclis'e Sunuldu: Tüm Bebekler İçin Artık Ücretsiz Olacak
0-3 yaş arasında bulunan bebeklere özel yeni düzenleme yolda. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 0-3 yaş grubundaki bebeklerin sosyal güvence durumu gözetmeksizin özel sağlık kuruluşlarındaki tüm muayene ve tedavi imkanlarından ücretsiz bir şekilde yararlanmaları için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na kanun teklifi verdi. Bu teklifin onaylanması durumunda milyonlarca anne ve babanın üzerinden büyük bir maddi ağırlık alınmış olacak.

Yapılan kanun teklifine göre; özel sağlık kuruluşlarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması olmasa dahi 0-3 yaş grubundaki tüm bebeklere ücretsiz hizmet vermesi zorunlu olacak. Mücbir sebep olmaksızın hizmet vermeyi reddeden özel sağlık kuruluşlarının ruhsatlarının iptal edilmesi öngörülüyor.

Teklifte, çocuk sağlığının korunmasının yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğu vurgulanarak, erken dönemde yapılan sağlık kontrollerinin ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını önlemede kritik önem taşıdığı ifade edildi.

Aynı zamanda bu düzenleme ile birlikte milyonlarca anne ve baba bu zor ekonomik şartlarda rahat bir nefes almış olacak. Özellikle bebeklerin sağlık bakımları büyük maddi kaynaklar içerdiği için, bu kanunla beraber ebeveynler üzerinden büyük yük kalkmış olacak.

