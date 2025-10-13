Ticaret Bakanlığı Duyurdu: İhracat Rakamlarında Artış

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ocak-Eylül dönemine ilişkin ihracat rakamlarını paylaştı. İhracat geçen seneye göre yüzde 4,1 artışla 200 milyar 625 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 27 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı Duyurdu: İhracat Rakamlarında Artış
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanlığı, bu yılın şimdiye dek olan ihracat rakamlarını açıkladı. Bakanlığın paylaştığı verilere göre; 2025 Ocak-Eylül döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 200 milyar 625 milyon dolar olarak kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı Duyurdu: İhracat Rakamlarında Artış - Resim : 1

Bu dönemde 27 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 46 ilde ihracat artışı yaşandı. İhracatta; İstanbul 4 milyar 512 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli 2 milyar 827milyon dolarla ikinci sırada, Bursa 1 milyar 809 milyon dolarla üçüncü sırada, İzmir 1 milyar 803 milyon dolarla dördüncü sırada, Tekirdağ ise 1 milyar 189 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

Ticaret Bakanlığı Duyurdu: İhracat Rakamlarında Artış - Resim : 2

EN BÜYÜK ARTIŞ BURSA'DA

Geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde; Bursa 301 milyon dolarlık artışla birinci il, Çorum 214 milyon dolarlık artışla ikinci il, İzmir 172 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Hatay 60 milyon dolarlık artışla dördüncü il, Aksaray ise 55 milyon dolarlık artışla beşinci il konumunda yer aldı.

Zirve ile Burun Buruna ama Sevindirmedi! Türkiye’den 'Korkutan' İkincilikZirve ile Burun Buruna ama Sevindirmedi! Türkiye’den 'Korkutan' İkincilikGüncel
Gıda Denetimi ve Gıda Mühendisi İstihdamı: Neler Yanlış Yapılıyor?Gıda Denetimi ve Gıda Mühendisi İstihdamı: Neler Yanlış Yapılıyor?Güncel
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya DayandıAltın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya DayandıEkonomi

Kaynak: DHA

Etiketler
Ticaret Bakanlığı ihracat
Süt Fiyatlarına Dev Zam Geliyor: Kesimler Rekor Kırdı! Market Rafları Alev Alacak Süt Fiyatlarına Dev Zam Geliyor: Kesimler Rekor Kırdı! Market Rafları Alev Alacak
Türkiye'nin Dev Markasından Beklenmedik Karar: 10 Yıldır Aktif Olduğu Ülkeden Çekildi: 35 Mağazasını Apar Topar Kapatıyor Türkiye'nin Dev Markası O Ülkeden Çekildi
Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum: İndirim mi, Zam mı Var? Akaryakıtta Son Durum! İndirim mi, Zam mı Var?
Bulgaristan Galibiyetimizi Yediremediler! Almanlardan TFF'ye Tehdit Mesajı: Bir Daha Göndermeyiz Almanlardan TFF'ye Tehdit Mesajı
ÇOK OKUNANLAR
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Kar, Yağmur, Fırtına... Meteoroloji’den İki Bölgeye Uyarı Kar, Yağmur, Fırtına... Meteoroloji’den İki Bölgeye Uyarı
Türkiye'nin 4 Büyük İli Risk Altında! Tarih Verildi, Adım Adım 'Sıfır Günü'ne... Türkiye'nin 4 Büyük İli Risk Altında! Tarih Verildi, Adım Adım 'Sıfır Günü'ne...
Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek