Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum: İndirim mi, Zam mı Var?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni haftanın ilk gününde akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Brent petrolün varil fiyatındaki oynamalar ve Dolar/TL kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Araç sahipleri ve sektör, bu hafta içinde benzin ve motorine bir zam ya da indirim gelip gelmeyeceğini merakla bekliyor.

13 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 52,15 TL/Litre

Motorin: 53,23 TL/Litre

LPG: 27,71 TL/Litre

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,98 TL/Litre

Motorin: 53,09 TL/Litre

LPG: 27,08 TL/Litre

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.99 TL

Motorin litre fiyatı: 54.25 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.32 TL

Motorin litre fiyatı: 54.57 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

Kaynak: Haber Merkezi