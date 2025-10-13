Akaryakıt Fiyatlarında Son Durum: İndirim mi, Zam mı Var?
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik devam ederken bugün itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında bir değişiklik yaşanmadı. Sektör kaynakları, bu hafta yeni bir zam ya da indirim olup olmayacağını yakından takip ediyor.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Yeni haftanın ilk gününde akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Brent petrolün varil fiyatındaki oynamalar ve Dolar/TL kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Araç sahipleri ve sektör, bu hafta içinde benzin ve motorine bir zam ya da indirim gelip gelmeyeceğini merakla bekliyor.
13 Ekim 2025 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:
İstanbul Avrupa Yakası
- Benzin: 52,15 TL/Litre
- Motorin: 53,23 TL/Litre
- LPG: 27,71 TL/Litre
İstanbul Anadolu Yakası
- Benzin: 51,98 TL/Litre
- Motorin: 53,09 TL/Litre
- LPG: 27,08 TL/Litre
Ankara akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 52.99 TL
- Motorin litre fiyatı: 54.25 TL
- LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 53.32 TL
- Motorin litre fiyatı: 54.57 TL
- LPG litre fiyatı: 27.53 TL
Kaynak: Haber Merkezi