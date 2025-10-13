Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın piyasasında rekorlar kırılmaya devam ediyor. 13 Ekim 2025 itibarıyla gram altın 5458 TL’ye, ons fiyatı ise 4060 dolara yükselerek yeni zirve seviyelerine ulaştı. Küresel piyasalarda güvenli liman talebinin artmasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e nadir toprak elementleri ihracatındaki kısıtlamalar nedeniyle uyguladığı yüzde 100 ek gümrük tarifesi etkili oldu.

Gram altın rekor üstüne rekor kırıyor

ABD’de hükümetin hala kapalı olması ve FED’in yıl içinde iki faiz indirimi yapacağı beklentisi, altına olan ilgiyi destekliyor. Analistler, ons altının 3950 dolar seviyesini kritik destek olarak gördüklerini, bu seviye korundukça yükseliş eğiliminin sürebileceğini belirtiyor.

Trump’ın Çin’e uyguladığı yüzde 100 ek gümrük tarifesi ve ABD’deki hükümet krizi yatırımcıları güvenli limana yöneltti

KAPALIÇARŞI'DA 5700 LİRAYA DAYANDI

İç piyasada da hareketlilik sürüyor. Spot piyasada gram altın 5458 TL ile rekor kırarken, Kapalıçarşı’da fiziki satış fiyatı 5665 TL’ye kadar çıktı. Çeyrek altın ise 9255 TL’den işlem görüyor.

Ekonomistler, küresel jeopolitik riskler ve belirsizliklerin altın fiyatlarını kısa vadede yukarı yönlü desteklemeye devam edeceğini ifade ediyor.

