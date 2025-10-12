Binance'den Kritik Karar! 'Kara Gece'nin Mağdurlarına Müjde

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kripto borsası Binance, 10 Ekim’de yaşanan sert piyasa çöküşünde USDE, BNSOL ve WBETH token’larında 'fiyat sabitlemesi' bozulan kullanıcılara tazminat ödeneceğini duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, 1 dolara sabit olması gereken USDE fiyatı 0,65 dolara kadar gerilerken, SOL’a endeksli BNSOL ve ETH’ye endeksli WBETH de sert düşüş yaşadı. Binance, 72 saat içinde zarar gören tüm kullanıcıların hesaplarına otomatik ödeme yapılacağını bildirdi.

FARK ÖDEMESİ YAPILACAK

Tazminat planına göre, 10 Ekim 21.36–22.16 (UTC) saatleri arasında zarar gören kullanıcılar, likidasyon fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki fark kadar ödeme alacak. Şirket ayrıca benzer mağduriyet yaşayanların durumunun bireysel olarak inceleneceğini belirtti. Binance, bu olayın ardından risk kontrol sistemlerini yenileme kararı aldı. Fiyat endekslerine minimum eşik getirilecek, risk parametreleri sık aralıklarla güncellenecek.

Kaynak: CNBC-e