Haftanın İlk İşlem Günü... Dolar ve Euroda Güncel Rakamlar

Piyasalar, haftanım ilk işlem gününe döviz kurlarında yeni değerlerle başladı. Haftanın ilk işlem gününde, sabah saatleri itibarıyla döviz kurlarında son durum belli oldu.

Dolar/TL, 41,8137 TL'den alınırken, 41,8219 TL'den satılıyor.

Aynı saatlerde Euro/TL kuru ise 48,6521 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Yatırımcılar ve piyasalar, hafta boyunca yurt içi ve küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip edecek.

