Haftanın İlk İşlem Günü... Dolar ve Euroda Güncel Rakamlar
Yeni haftanın ilk işlem gününde Dolar/TL kuru 41,82 seviyesinden işlem görürken, Euro/TL ise 48,65 bandında güne başladı.
Piyasalar, haftanım ilk işlem gününe döviz kurlarında yeni değerlerle başladı. Haftanın ilk işlem gününde, sabah saatleri itibarıyla döviz kurlarında son durum belli oldu.
Dolar/TL, 41,8137 TL'den alınırken, 41,8219 TL'den satılıyor.
Aynı saatlerde Euro/TL kuru ise 48,6521 TL seviyelerinden işlem görüyor.
Yatırımcılar ve piyasalar, hafta boyunca yurt içi ve küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
