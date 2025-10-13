Haftanın İlk İşlem Günü... Dolar ve Euroda Güncel Rakamlar

Yeni haftanın ilk işlem gününde Dolar/TL kuru 41,82 seviyesinden işlem görürken, Euro/TL ise 48,65 bandında güne başladı.

Piyasalar, haftanım ilk işlem gününe döviz kurlarında yeni değerlerle başladı. Haftanın ilk işlem gününde, sabah saatleri itibarıyla döviz kurlarında son durum belli oldu.

Dolar/TL, 41,8137 TL'den alınırken, 41,8219 TL'den satılıyor.

Aynı saatlerde Euro/TL kuru ise 48,6521 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Yatırımcılar ve piyasalar, hafta boyunca yurt içi ve küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip edecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Dolar Euro
