Süt Fiyatlarına Dev Zam Geliyor: Kesimler Rekor Kırdı! Market Rafları Alev Alacak

Şap hastalığının ardından 3 gün hastalığı da yayılınca, hayvancılık sektörü derin bir krizle karşı karşıya kaldı. Kesime giden inek sayısı üç kat artarken, süt ve süt ürünlerinde yeni bir zam dalgası yolda...

Son Güncelleme:
Süt Fiyatlarına Dev Zam Geliyor: Kesimler Rekor Kırdı! Market Rafları Alev Alacak
Hayvancılık sektörü son aylarda hem hastalıklar hem de ekonomik baskılar nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Şap hastalığının etkileri henüz geçmemişken, ülke genelinde hızla yayılan “3 gün hastalığı” süt ve et veriminde ciddi düşüşlere yol açtı.

KESİME GİDEN HAYVAN SAYISI 3 KAT ARTTI

Ülke genelinde hızla yayılan “3 gün hastalığı” süt ve et veriminde ciddi düşüşlere yol açtı.

Nefes'ten Songül Dalgıç Bilgili'nin haberine göre, Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Müslüm Doğru, hastalıkların etkisiyle kesime giden hayvan sayısının olağanüstü şekilde arttığını belirterek, "Normalde günde 100 civarında hayvan kesime giderken, şimdi bu sayı 300’e kadar çıktı. Bazı bölgelerde artış beş kata ulaştı" dedi.

SÜT VE ETTE DENGESİZLİK DERİNLEŞİYOR

Doğru, özellikle ineklerin erken kesime gönderilmesinin uzun vadede ciddi arz sıkıntısı yaratacağını söyledi. Artan kesim sayısının kısa vadede et fiyatlarını frenlediğini ancak süt üretiminde azalma nedeniyle süt ve süt ürünlerinde zamların kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Kesime giden inek sayısı üç kat artarken, süt ve süt ürünlerinde yeni bir zam dalgası yolda

“SANAYİCİ YEM DAYATMASI YAPIYOR"

Süt üreticilerinin hem düşük alım fiyatı hem de yüksek yem maliyetleriyle sıkıştığını belirten Doğru, “Sanayici, ‘sütünü alırım ama benim yemimi alırsan’ diyor. Üretici yem ihtiyacı olmasa bile bu şartı kabul etmek zorunda kalıyor. Bu açık bir zorbalık. Şikayetler üzerine soruşturma başlatıldı ancak dayatma hala sürüyor.” dedi.

ÜRETİCİ KAZANAMIYOR, MARKET KARINI ARTIRIYOR

TÜSEDAD Başkanı, üretici ile market arasındaki büyük fiyat farkına da dikkat çekti. Üreticiden 11–15 lira arasında alınan çiğ sütün, market raflarında 45 TL’ye kadar çıktığını söyleyen Doğru, “Raf fiyatları üreticinin değil, marketlerin karını yansıtıyor. Marketler yüzde 40’tan aşağı kar koymadan satış yapıyor. Enflasyonu üreticiyi ezerek değil, raflardaki fiyatları denetleyerek kontrol etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Nefes Gazetesi

