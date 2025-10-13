Kredi Kartı Borcu Olan Herkesi Etkileyecek! Artık Maaşların Yarısı Kesilecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kredi kartı borcu, ödenmemiş kredi ya da icralık borçları olan milyonlarca vatandaş için kritik bir düzenleme yolda. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması beklenen Yeni İcra ve İflas Kanunu ile maaşlardan yapılacak haciz oranı yükseltiliyor. Mevcut sistemde, çalışanların maaşından en fazla yüzde 25 oranında kesinti yapılabiliyordu. Ancak yeni düzenleme yürürlüğe girerse bu oran yüzde 60’a kadar çıkabilecek. Böylece, borçlu kişinin gelirine göre değişen oranda haciz uygulanacak.

ÇOK MAAŞ ALANDAN ÇOK KESİNTİ YAPILACAK

Yeni İcra ve İflas Kanunu ile maaşlardan yapılacak haciz oranı yükseltiliyor.

Yeni sistem, gelir düzeyine göre kademeli olarak uygulanacak. Az kazananın maaşından az, yüksek maaş alanın maaşından daha fazla kesinti yapılacak. Taslak çalışmaya göre, maaşlara konulacak haciz oranı yüzde 10 ile yüzde 60 arasında değişecek. Örneğin, 154 bin 728 TL maaş alan bir çalışanın gelirinin 77 bin 364 TL’sine kadar haciz konulabilecek.

GELİRİNİ EKSİK BİLDİRENE AĞIR CEZA

Yeni düzenlemede gelirini eksik beyan edenlere yönelik de ciddi yaptırımlar planlanıyor.

Asgari ücretliler için maaşın yüzde 10’u,

Asgari ücretin iki katına kadar kazananlar için yüzde 20’si,

Üç katına kadar kazananlar için yüzde 30’u,

Beş katına kadar kazananlar için yüzde 40’ı,

Yedi katına kadar kazananlar için yüzde 50’si,

Dokuz katına kadar kazananlar için yüzde 60’ı haczedilebilecek.

Geliri yüksek olanlardan daha fazla kesinti yapılacak bu yeni sistemle, borç tahsilatlarının hızlanması hedefleniyor.

Yeni düzenlemede gelirini eksik beyan edenlere yönelik de ciddi yaptırımlar planlanıyor.

BORÇLUYA SIKI TAKİP DÖNEMİ

Yeni kanunla birlikte, hem alacaklının hakkının korunması hem de borçlunun ödeme gücüne göre adil bir sistem kurulması amaçlanıyor. Ancak maaş haciz oranının yüzde 60’a kadar çıkabilmesi, borçlu vatandaşlar için ciddi bir yük anlamına geliyor.

Kaynak: Sözcü