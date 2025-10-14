CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun Tahliyesine İtiraz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'li belediyelere açılan soruşturma, dava ve operasyonlar gündemden düşmezken, son olarak CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik açılan "kooperatif" davasının ikinci duruşmasının görülmesine de devam edildi.

İZBETON'daki usulsüzlük iddialarıyla ilgili aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, SS İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Başkanı Cihangir Lübiç, eski İZBETON Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve İZBETON Yönetim Kurulu Başkanvekili Barış Karcı ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 6'sı tutuklu 65 sanık yargılanırken, duruşmadan flaş bir karar çıktı.

SS İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Cihangir Lübiç

3'ÜNÜN TUTUKLULUĞUNA DEVAM

İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada çıkan ara kararda, heyet Tunç Soyer, Barış Karcı ve Heval Savaş Kaya'nın tutukluluk hallerinin devamına; Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç ve Hüseyin Şimşek'in adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahliyelere itiraz edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilen sanıklardan Şenol Aslanoğlu ve Cihangir Lübiç hakkında tahliye kararlarına itiraz edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA