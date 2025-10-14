İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu İçin Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) iştiraklerinden İZBETON AŞ'de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine 1 Temmuz'da geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştı. Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporlarına dayandırılan kapsamlı bir soruşturma kapsamında, "İhaleye fesat karıştırma" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında, dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 139 şüpheli yer aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Soyer ve Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 60 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 58 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, kalan şüpheliler ise herhangi bir tedbir uygulanmadan serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İzmir'in farklı ilçelerinde yürütülen kentsel dönüşüm projelerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede, Örnekköy 3. ve 4. etap, Gaziemir-Aktepe - Emrez Mahallesi 1. etap ile Karabağlar 3. ve 4. etapta kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları yer aldı. Soruşturma kapsamında, 449 mağdur, 7 müşteki ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON AŞ'nin de suçtan zarar görenler arasında olduğu belirtildi. Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 6’sı tutuklu toplam 65 şüpheli hakkında, her biri için 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tunç Soyer

Aralarında Şenol Aslanoğlu, Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 6’sı tutuklu 65 sanıklı davada 2. duruşma bugün görüldü. Duruşmaya ifadesi alınmayan sanıkların ifadeleriyle başladı. Mahkemede söz alan Soyer, Aslanoğlu ve Kaya, savunmalarını mütalaanın sunulmasının ardından yapacaklarını beyan etti. Verilen bir saatlik aranın ardından duruşma, mağdur beyanlarının alınmasıyla sürdü.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Mağdurların ifadelerinin ardından savcı mütaalasını açıkladı. Savcılık makamı, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Arzu Özçelik hakkında zorla getirme kararı talep etti. Mütalaada; mağdurlar ve suçtan zarar gören müştekilerin katılma taleplerinin kabulü, adli kontrolün kaldırılması taleplerinin reddi ve bilirkişi raporu, Danıştay ve Sayıştay raporları uyarınca sanıkların sosyo ekonomik seviyeleri itibari ve konumları itibariyle delilleri etkileme ihtimali, delillerin yeteri kadar toplanmamış olması, bilirkişi raporu ile delillerin artma ihtimali itibariyle Barış Karcı, Heval Savaş Kaya, Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç'in tutukluluk hallerinin devamı ve Hüseyin Şimşek'in tahliyesi ve adli kontrolünü talep etti.

'GECİKMELER DOLANDIRICILIK DEĞİLDİR'

Kooperatif davasında savcı mütalaasının ardından savunmasını yapan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Kooperatif ortaklarının ödedikleri paralar kooperatif hesaplarındadır, varsa bir eksiklik, bir yolsuzluk her kooperatif yönetimi ortaklarına zaten bunun hesabını verir. Evet gecikmeler olmuştur ancak inşaatta olan gecikmeler asla dolandırıcılık kabul edilemez. Kaldı ki görev sürem içerisinde teslim tarihi gelmiş ve gecikmiş hiçbir inşaat yoktur. İnşaatların gecikmesinin en büyük sebebi Temmuz 2024'te inşaatların durdurulmuş olmasıdır. Ancak şunu da kabul etmek gerekir ki; Türkiye'de kim tarafından yapılırsa yapılsın inşaat maliyetlerinin kontrol edilemez artışları nedeniyle inşaatlarda uzun gecikmeler yaşanması maalesef hayatın olağan akışı haline gelmiştir. Bırakın insanları aldatmayı, dolandırmayı, daima herkesin derdiyle dertlendim. Çünkü ben bu şehri, bu memleketi uğruna hayatımı verebilecek kadar çok sevdim. Aday gösterilip görevime devam etseydim şu an birçok etapta anahtar teslimi yapmış, yeni etapları başlatmıştık ve şimdi asla huzurunuzda olmayacaktık" dedi.

Şenol Aslanoğlu

'KAÇMAM MÜMKÜN DEĞİL'

Savcının mütalaası sonrası savunmasını yapan tutuklu sanık CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Bugün mağdur ablalarımızı, abilerimizi ve kardeşlerimizi dinledik. Konuşanlar bu tarafa bakmama ya da sorduğunuzda ‘Kimin günahına girelim’ gibi bir ev meselesi var teslim alırsak konu doğru bir yere gider dendi. Ağır ceza mahkemesindeyiz siz de ağır ceza dinlemek istiyorsunuz ama biz kooperatif konuşuyoruz. Dinlediğiniz tek kişi Şenol Aslanoğlu şu kadar parayı zimmetine geçirdi, benden para aldı, istedi dedi mi? Yok. Üç yıldır il başkanıyım, yirmi yıldır şehrin en önemli kuruluşlarında yöneticilik yapıyorum. Benim kaçmam mümkün mü? Cuma günü il kongremiz var. Partimiz, 'Sen hapiste de olsan seni seçmek istiyoruz' dedi. Bu arada, benim kaçmam dünyanın en rezil şeyi olmaz mı? Üç gün sonra il kongresi var" ifadelerini kullandı.

'İYİ NİYETLİ İNSANLARIZ'

Tutuklu sanıklardan İZBETON eski genel müdürü Heval Savaş Kaya ise "Biz bugün iddianamede yazmayan, her yerde kendine göre mağdur olduğunu ifade eden arkadaşları dinledik. Yarısı şikayetçi değil. Biz iddianamede yazmayan kamu zararını konuşalım. Bir kişi de Heval şunu yaptı demedi. Bir tanesi ‘Heval benden para istedi’ demedi. Benim adım verilmiyorsa biz nasıl şebekeyiz, nasıl dolandırıcıyız? Bu kadar adam neden 2 teyzenin parasının peşine düşelim? 2012’de başlayan 2019’da devam eden kentsel dönüşüm sıkışmıştı. Bugün teyzelerimizin söylediklerinin aynısını söyleyen insanlar için el ele verip iş üretmeye çalışan iyi niyetli insanlarız" diye ekledi.

ARA KARAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik yürütülen soruşturmada, kooperatiflerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin açılan davanın ikinci duruşmasında mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve eski Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı’nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşmada ayrıca CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, kooperatif başkanı Cihangir Lübiç ve eski İZBETON Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Şimşek’in tahliyesine karar verildi. Ancak Aslanoğlu hakkında adli kontrol şartı kapsamında ev hapsi uygulanmasına hükmedildi. Bir sonraki duruşmanın 9 Aralık’ta Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda yapılmasına karar verildi.

Kaynak: İHA