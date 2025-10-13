Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uçağı Pisti Pas Geçti, Nedeni Belli Oldu

Mısır'daki "Barış Zirvesi"ne katılmak üzere havalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, zirveye İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da katılacağının öğrenilmesi üzerine Şarm el-Şeyh'te pisti pas geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Netanyahu varsa ben yokum" resti üzerine İsrail Başbakanı'nın katılımı iptal edildi ve "TUR" uçağı bunun ardından Mısır'a indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Uçağı Pisti Pas Geçti, Nedeni Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaret, havadayken yaşanan diplomatik bir krizle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Barış Zirvesi"ne götüren "TUR" uçağı, Şarm el-Şeyh Uluslararası Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada pisti pas geçerek tekrar havalandı.

NEDENİ BELLİ OLDU

Uçağın bir süre Kızıldeniz üzerinde beklemesinin nedeninin, Mısır Cumhurbaşkanlığı'nın zirveye İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da katılacağını açıklaması olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Netanyahu'nun da zirvede yer alacağını öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı ile aynı zirveye katılmayacağını ve Türkiye'ye geri döneceğini Mısırlı muhataplarına bildirdi. Bu rest üzerine diplomatik temaslar hızlandı.

Türkiye'nin net tavrının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun zirveye katılımının iptal edildiği bilgisi geldi. Netanyahu'nun katılmayacağının teyit edilmesiyle birlikte, Kızıldeniz üzerinde bekleyişini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı tekrar Şarm el-Şeyh Havalimanı'na yönelerek piste başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Binyamin Netanyahu
