Sürpriz Gelişme! Netanyahu Zirveye Davetsiz Katılıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun davet edilmediği halde, bugün öğleden sonra Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde gerçekleştirilecek "Barış Zirvesi"ne katılmayı değerlendirdiği bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığına göre, Netanyahu’nun, İsrail’i ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump ile birlikteyken, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Netanyahu'nun zirveye resmi davet almadığı halde katılım konusunu gündemine aldığı ifade edilirken, bu iddialara ilişkin Başbakanlık ofisinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından düzenlenen zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda liderin katılması bekleniyor.

MISIR DOĞRULADI

Mısır Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden gelen yeni açıklamada ise Netanyahu'nun katılımına dair söylentilerin doğru olduğu teyit edildi.

Kaynak: AA

