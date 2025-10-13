Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Gençler ve Kadınlarla Buluşacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantının saat 14.00’te TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Toplantının ilk oturumunda; Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3), Genç Barış İnşacıları Derneği, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) temsilcileri Komisyona görüş ve önerilerini sunacak.

İkinci oturumda ise kadın temsilciler söz alacak. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 29 Ekim Kadınları Derneği, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği temsilcileri Komisyon üyeleriyle bir araya gelerek düşüncelerini paylaşacak.

