Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Gençler ve Kadınlarla Buluşacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 15 Ekim Çarşamba günü yapılacak 15. toplantısında gençlerin ve kadınların görüşlerine kulak verecek. Toplantıya, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş liderlik edecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Gençler ve Kadınlarla Buluşacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantının saat 14.00’te TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Toplantının ilk oturumunda; Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3), Genç Barış İnşacıları Derneği, Gençlik Örgütleri Forumu (GoFor), Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) temsilcileri Komisyona görüş ve önerilerini sunacak.

İkinci oturumda ise kadın temsilciler söz alacak. Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), 29 Ekim Kadınları Derneği, Barışa İhtiyacım Var Kadın İnisiyatifi, Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği temsilcileri Komisyon üyeleriyle bir araya gelerek düşüncelerini paylaşacak.

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'tan Gündem Yaratacak Çıkış: 'Gerekirse İmralı'ya Ben Gider, Öcalan'la Görüşürüm'Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'tan Gündem Yaratacak Çıkış: 'Gerekirse İmralı'ya Ben Gider, Öcalan'la Görüşürüm'Siyaset
Süreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı? Özgür Özel'den Net YanıtSüreç Komisyonu’ndan İmralı’ya Bir Heyet Giderse CHP İçinde Yer Alır mı? Özgür Özel'den Net YanıtGüncel
DEM Parti Açıkladı: Numan Kurtulmuş İmralı'ya Gidecek mi?DEM Parti Açıkladı: Numan Kurtulmuş İmralı'ya Gidecek mi?Siyaset

Kaynak: AA

Etiketler
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan ABB Başkanı Mansur Yavaş'a Sürpriz Ziyaret Müsavat Dervişoğlu'ndan Mansur Yavaş'a Sürpriz Ziyaret
Nijerya’da Osimhen Krizi Patlak Verdi! Son Talepleri Galatasaray’ı Çıldırttı: Dursun Özbek Küplere Bindi Osimhen Krizi Patlak Verdi! Galatasaray'ı Çıldırtan Talep
Adı Değişti Ama Kaderinden Kaçamadı: Türkiye’nin 77 Yıllık Ayakkabı Devi Konkordato İlan Etti Türkiye’nin 77 Yıllık Ayakkabı Devi Konkordato İlan Etti
Ali Babacan'la İlgili Dikkat Çeken İddia: 'Partisini Kapatıp AKP'ye Dönebilir' Babacan'la İlgili Dikkat Çeken İddia
ÇOK OKUNANLAR
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti! Ankara Kulislerinde Konuşuluyor Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti
Mısır Açıkladı, İsrail Yalanladı: Netanyahu Zirveye Katılmayacak Netanyahu Zirveye Katılmayacak