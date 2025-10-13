Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'tan Gündem Yaratacak Çıkış: 'Gerekirse İmralı'ya Ben Gider, Öcalan'la Görüşürüm'
Eski TBMM Başkanı ve AKP'nin kurucularından Bülent Arınç, "Terörsüz Türkiye" sürecinin en çok tartışılan "Komisyon, İmralı'ya gidecek mi?" konusuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Arınç, "Risk alınmazsa başarı da gelmez. Eğer kimse bu konuda gönüllü olmazsa, gerekirse İmralı'ya ben gider, Öcalan'la görüşürüm" dedi.
AKP'nin kurucularından ve siyasetin tecrübeli isimlerinden Bülent Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla siyaset gündemine damga vurdu. İktidarın "Terörsüz Türkiye" hedefiyle Meclis'te bir komisyon kurulması ve bu komisyonun PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmesi yönündeki taleplerin tartışıldığı bir dönemde Arınç'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.
Başarının ancak risk alarak geleceğini vurgulayan Arınç, bu konuda kimsenin gönüllü olmaması durumunda kendisinin bu görevi üstlenebileceğini belirtti.
'GEREKİRSE İMRALI'YA GİDER, ÖCALAN'LA GÖRÜŞÜRÜM'
Arınç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu insanlar, devlet adamlığı vasfına sahip olmalı, geçmişteki çalışmalarıyla güven kazanmış olmalıdır. Çünkü barışın dili, inandırıcılıkla başlar. Ve son olarak şunu açıkça söylüyorum: Risk alınmazsa başarı da gelmez. Başarı için risk almak gerekir. Eğer kimse bu konuda gönüllü olmazsa, gerekirse İmralı'ya ben gider, Öcalan'la görüşürüm."
'BU ÜLKE SUSARAK DEĞİL; KONUŞARAK BÜYÜYECEK'
Görüşmenin içeriğini şeffaf bir şekilde paylaşacağını da taahhüt eden Arınç, "Görüşmenin tüm detaylarını da ister Meclis Komisyonu'yla, ister kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşırım. Çünkü bu ülke, susarak değil; konuşarak, yüzleşerek, çözerek büyüyecek" dedi.
Arınç'ın ilgili paylaşımı ve açıklamasının tamamı şu şekilde:
“RİSK ALMADAN BAŞARI OLMAZ! EĞER ONLAR RİSK ALMAK İSTEMİYORLARSA İMRALI’YA BEN GİDERİM.”— Bülent Arınç (@bulent_arinc) October 13, 2025
