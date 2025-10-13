İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan ABB Başkanı Mansur Yavaş'a Sürpriz Ziyaret

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesine yönelik konser soruşturması kapsamında hakkında soruşturma izni istenen Başkan Mansur Yavaş’a destek ziyaretinde bulunacak.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu’nun bugün saat 15.30’da ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret edeceği öğrenildi.

Hakkında soruşturma izni verilen Mansur Yavaş, çağrılması durumunda ifade vermeye hazır olduğunu kaydetmiş ve "Bizim gizleyecek, çekinecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur” demişti.

Kaynak: Haber Merkezi