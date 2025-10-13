İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan ABB Başkanı Mansur Yavaş'a Sürpriz Ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hakkında soruşturma izni istenen ABB Başkanı Mansur Yavaş'a bir destek ziyaretinde bulunacak. Ziyaretin 15.30'da yapılacağı belirtildi.

Son Güncelleme:
İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan ABB Başkanı Mansur Yavaş'a Sürpriz Ziyaret
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesine yönelik konser soruşturması kapsamında hakkında soruşturma izni istenen Başkan Mansur Yavaş’a destek ziyaretinde bulunacak.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu’nun bugün saat 15.30’da ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret edeceği öğrenildi.

Hakkında soruşturma izni verilen Mansur Yavaş, çağrılması durumunda ifade vermeye hazır olduğunu kaydetmiş ve "Bizim gizleyecek, çekinecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur” demişti.

Ankara’da Konser Harcamaları Krizi Büyüyor! Soruşturma İzni Talebi Sonrası Mansur Yavaş’tan İlk AçıklamaAnkara’da Konser Harcamaları Krizi Büyüyor! Soruşturma İzni Talebi Sonrası Mansur Yavaş’tan İlk AçıklamaGüncel
Soruşturma Talebi Sonrası Mansur Yavaş'tan Flaş Açıklama! 'Çekinecek Hiçbir Şeyimiz Yok'Soruşturma Talebi Sonrası Mansur Yavaş'tan Flaş Açıklama! 'Çekinecek Hiçbir Şeyimiz Yok'Siyaset
Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e Ateş Püskürdü: 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz'Mansur Yavaş, Melih Gökçek'e Ateş Püskürdü: 'Türkiye'nin Yüz Karası Ailenin Her Şeyini İfşa Edeceğiz'Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İYİ Parti Müsavat Dervişoğlu Mansur Yavaş
Son Güncelleme:
Sergen Yalçın 45 Gün Dayanabildi! Beşiktaş’ta Yıldız Futbolcunun Bileti Kesildi 45 Gün Dayanabildi! Beşiktaş’ta Flaş Ayrılık
Bu Hamlesi Başına Büyük Bela Olacak! Milli Takım Kampından İzinsiz Ayrılan Berke’ye Dev Ceza İzinsiz Kamptan Ayrılmıştı! Berke'ye Dev Ceza
Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'tan Gündem Yaratacak Çıkış: 'Gerekirse İmralı'ya Ben Gider, Öcalan'la Görüşürüm' 'Gerekirse İmralı'ya Ben Gider, Öcalan'la Görüşürüm'
Ali Babacan'la İlgili Dikkat Çeken İddia: 'Partisini Kapatıp AKP'ye Dönebilir' Babacan'la İlgili Dikkat Çeken İddia
ÇOK OKUNANLAR
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek' İsrail Meclis Defterine Dikkat Çeken İfadeleri Yazdı Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek'
Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek