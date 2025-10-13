Ali Babacan'la İlgili Dikkat Çeken İddia: 'Partisini Kapatıp AKP'ye Dönebilir'

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Ali Babacan'ın partisini kapatarak AKP'ye dönebileceğini öne sürdü. Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede yer alan Babacan, gelen eleştirilere, "Nereye gideceğimizi, kimi selamlayacağımızı size mi soracağız kardeşim? Herkes haddini bilecek." diyerek tepki göstermişti.

Ali Babacan'la İlgili Dikkat Çeken İddia: 'Partisini Kapatıp AKP'ye Dönebilir'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı karede poz vererek gündem olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ali Babacan'ın partisini kapatarak AKP'ye katılabileceğini yazdı. Buna örnek olarak ise Memleket Partisi'ni kapatarak CHP'ye dönen Muharrem İnce'yi gösterdi.

ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Babacan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte verdiği görüntüyle gündem olmuştu. Gelen eleştirilere tepki gösteren Babacan, “Geçtiğimiz günlerde Meclis resepsiyonundan bir kare fotoğraf geldi, ülke gündeminin tam ortasına oturdu. Muhalefet liderlerinin Cumhurbaşkanı’yla birlikte görüntülendiği bir fotoğraf, ana muhalefet medyası tarafından öfkeyle yayıldı. Aman Allah’ım, ne küfürler, ne hakaretler… Akıl alacak gibi değil.” ifadelerini kullanarak şöyle devam etmişti:

“Bizim hareket tarzımızı siz mi belirleyeceksiniz? Nereye gideceğimizi, kimi selamlayacağımızı size mi soracağız kardeşim? Herkes haddini bilecek. Siyaset, nezaket içinde yürütülür. Diyalog başka şeydir, iş birliği başka şey.”

Ali Babacan'la İlgili Dikkat Çeken İddia: 'Partisini Kapatıp AKP'ye Dönebilir' - Resim : 1
Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede yer almıştı

Meclis Açılışında En Çok Bu Fotoğraf Konuşulmuştu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlk Yorum GeldiMeclis Açılışında En Çok Bu Fotoğraf Konuşulmuştu... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlk Yorum GeldiSiyaset

Kaynak: Hürriyet

Etiketler
Ali Babacan AKP
Fenerbahçe’de Deprem Üstüne Deprem! Bir Yıldız Daha Kadro Dışı Kalacak: Taraftarlar İsyan Ateşini Yaktı Fenerbahçe’de Deprem! Bir Yıldız Daha Kadro Dışı Kalacak
Ergin Ataman Neye Uğradığını Şaşırdı! Olduğu Yerde Yığılıp Kaldı Neye Uğradığını Şaşırdı! Olduğu Yerde Yığılıp Kaldı
Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'tan Gündem Yaratacak Çıkış: 'Gerekirse İmralı'ya Ben Gider, Öcalan'la Görüşürüm' 'Gerekirse İmralı'ya Ben Gider, Öcalan'la Görüşürüm'
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı
ÇOK OKUNANLAR
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek' İsrail Meclis Defterine Dikkat Çeken İfadeleri Yazdı Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek'
Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek