Ali Babacan'la İlgili Dikkat Çeken İddia: 'Partisini Kapatıp AKP'ye Dönebilir'

Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı karede poz vererek gündem olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Ali Babacan'ın partisini kapatarak AKP'ye katılabileceğini yazdı. Buna örnek olarak ise Memleket Partisi'ni kapatarak CHP'ye dönen Muharrem İnce'yi gösterdi.

ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Babacan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte verdiği görüntüyle gündem olmuştu. Gelen eleştirilere tepki gösteren Babacan, “Geçtiğimiz günlerde Meclis resepsiyonundan bir kare fotoğraf geldi, ülke gündeminin tam ortasına oturdu. Muhalefet liderlerinin Cumhurbaşkanı’yla birlikte görüntülendiği bir fotoğraf, ana muhalefet medyası tarafından öfkeyle yayıldı. Aman Allah’ım, ne küfürler, ne hakaretler… Akıl alacak gibi değil.” ifadelerini kullanarak şöyle devam etmişti:

“Bizim hareket tarzımızı siz mi belirleyeceksiniz? Nereye gideceğimizi, kimi selamlayacağımızı size mi soracağız kardeşim? Herkes haddini bilecek. Siyaset, nezaket içinde yürütülür. Diyalog başka şeydir, iş birliği başka şey.”

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede yer almıştı

Kaynak: Hürriyet