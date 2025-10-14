Kamyondan Düşen Kooperatif Başkanı Öldü
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde aracına yükleme yaptıktan sonra kamyonun üzerine çıkarak çadır çeken Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ersin Öztürk, dengesini kaybedip düşerek ağır yaralandı. Öztürk, hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında ilçedeki bir fabrikada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 dönemdir kooperatif başkanlığı görevini yürüten Ersin Öztürk, fabrikada aracına mal yükledikten sonra kamyon kasasına çadır çekmek için üzerine çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Öztürk, kamyondan düşerek ağır yaralandı.
İlk müdahalesi Yenişehir Devlet Hastanesi’nde yapılan iki çocuk babası Öztürk, Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edilirken ambulansta yaşamını yitirdi. Ersin Öztürk’ün cenazesi, bugün Orhangazi’de ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
