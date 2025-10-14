Malatya’da Otomobil Kayısı Bahçesine Uçtu: 1 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 50 metre savrularak kayısı bahçesine uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Yakınca Mahallesi, Adıyaman yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, M.M. idaresindeki 44 ACR 404 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atarak kayısı bahçesine girdi. Araç, ağaçlara çarptıktan sonra durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü M.M.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA