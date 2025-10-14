Malatya’da Otomobil Kayısı Bahçesine Uçtu: 1 Yaralı

Yeşilyurt ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yaklaşık 50 metre savrularak kayısı bahçesine girdi. Takla atan araçta bulunan sürücü ağır yaralandı.

Son Güncelleme:
Malatya’da Otomobil Kayısı Bahçesine Uçtu: 1 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yaklaşık 50 metre savrularak kayısı bahçesine uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Yakınca Mahallesi, Adıyaman yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, M.M. idaresindeki 44 ACR 404 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu takla atarak kayısı bahçesine girdi. Araç, ağaçlara çarptıktan sonra durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü M.M.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
kaza Malatya
Son Güncelleme:
Bir Dönemin Süper Lig Devinde Skandal! Ne Kulübün Elektriğini Ne De Suyunu Ödemişler: 3 Bin 600 TL Yemek Parasını Ödeyip İstifa Etti Skandal! 3 Bin 600 TL Yemek Parasını Ödeyip İstifa Etti
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun Tahliyesine İtiraz CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu’nun Tahliyesine İtiraz
Kamyondan Düşen Kooperatif Başkanı Öldü Kamyondan Düşen Kooperatif Başkanı Öldü
Resmen Duyuruldu: Amazon 250 Bin Kişiyi İşe Alacak! Saatlik 1.000 TL Ödemeye Yapılacak Dev Şirket 250 Bin Kişiyi İşe Alacak!
ÇOK OKUNANLAR
İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu İçin Karar İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye
Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor
Kocaeli’de Aile Faciası: Baba Kızını Vurdu, Ardından İntihar Etti Kocaeli’de Aile Faciası: Baba Kızını Vurdu, Ardından İntihar Etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Dalga Operasyon: Gözaltılar Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Dalga Operasyon