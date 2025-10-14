Ümraniye’de Feci Kaza! Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı

İstanbul Ümraniye’de yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya hızla gelen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem yaya hem de motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı.

Ümraniye’de Feci Kaza! Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı
Kaza, dün öğle saatlerinde Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik ışıklarının bulunduğu noktada yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya, cadde üzerinde hızla ilerleyen motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya ve motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı yaya ve motosiklet sürücüsü, daha sonra ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yayanın araçların geçişini bekledikten sonra yola adım attığı sırada hızla gelen motosikletin çarptığı ve ikilinin savrulduğu anlar açıkça görülüyor.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi. Yetkililer, hem yaya hem de motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun stabil olduğunu bildirdi.

Kaynak: İHA

