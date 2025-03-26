İBB Başkan Vekili Seçiminde Şaşırtan Detay... Cumhur İttifakı Üyesi CHP'ye Oy Vermiş!

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir detayı paylaştı. Buna göre, tutuklanan İBB Başkanı İmamoğlu'nun yerine seçilen CHP'nin adayı Nuri Aslan'a Cumhur İttifakı'ndan bir Meclis Üyesi'nin oy verdiği ortaya çıktı.

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İBB Başkan Vekili Seçiminde Şaşırtan Detay... Cumhur İttifakı Üyesi CHP'ye Oy Vermiş!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırıldı. Bunun üzerine İBB Meclisi, başkan vekili seçmek için bugün seçime gitti. CHP'nin adayı Nuri Aslan 177 oyla İBB'nin Başkan Vekili oldu. Rakibi Zeynel Abidin Okul ise 125 oy aldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, seçimden sonra yaptığı paylaşımda ise dikkat çeken bir ayrıntıya yer verdi. Çelik, İBB Başkan Vekili seçiminde Cumhur İttifakı'ndan bir Meclis Üyesi'nin CHP'nin adayı Nuri Aslan'a oy verdiğini açıkladı.

'RAMAZAN AYINDA HAK YENMESİNİ İÇİNE SİNDİREMEYEN VİCDANLI İNSAN...'

Çelik'in paylaşımı şöyle:

"Bugün yapılan İBB Başkan Vekilliği seçiminde birlik içerisinde Nuri Aslan’a oy veren 174 CHP, 2 bağımsız meclis üyesine teşekkür ederim.

Ayrıca Ramazan Ayında hak yenmesini içine sindiremeyen ve 1 kişi de olsa içlerinde vicdanlı insanların da olduğunu kanıtlayan Cumhur İttifakı Meclis Üyesi’ne de teşekkür ederim."

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Kaynak: Haber Merkezi

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İBB Ekrem İmamoğlu Özgür Çelik Cumhur İttifakı
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