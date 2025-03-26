ORC Araştırma'dan Son Seçim Anketi: 9 İlin 7'sinde İlk Sıradalar

9 kentte 10 bin 236 kişiye "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Ankete göre, 9 ilden 7'sinde AKP birinci sırada yer alırken; CHP ise sadece 2 ilde ilk sıraya yerleşti.

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ORC Araştırma'dan Son Seçim Anketi: 9 İlin 7'sinde İlk Sıradalar

ORC Araştırma, 'Siyasi Eğilimler Araştırması'ndaki 9 kentin daha anket sonuçlarını yayımladı. Anket 21-24 Mart tarihleri arasında 10 bin 236 kişiyle gerçekleştirildi. Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

Ankete göre Afyonkarahisar, Kütahya, Çorum, Nevşehir, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta AKP birinci sırada çıkarken; Bilecik ve Kırşehir'de CHP birinci sırada yer aldı. İşte anketin sonuçları:

ORC Araştırma'dan Son Seçim Anketi: 9 İlin 7'sinde İlk Sıradalar - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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