Özgür Özel Saraçhane'de Konuştu: Cumhurbaşkanı Adayımızı İlan Edeceğiz

CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'deki İBB binasında açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, cumartesi günü Maltepe'de düzenleyecekleri mitingle Ekrem İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edeceklerini duyurdu.

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Özgür Özel Saraçhane'de Konuştu: Cumhurbaşkanı Adayımızı İlan Edeceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'nin başkan vekili seçiminin tamamlanması ve CHP adayı Nuri Aslan'ın bu göreve gelmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Aslan'la birlikte açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İBB çalışan ve emekçilerinin gayreti, Meclis Grubu'nun gayreti ve seçtiklerinin arkasında duran halkın Saraçhane direnişi, darbe girişimini başarısız kılmıştır.

'CUMARTESİ GÜNÜ CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZI İLAN EDECEĞİZ'

Bundan sonra direnişi, mücadeleyi önce cuma günü 12.00'de emek örgütleri nereye çağırıyorsa oraya, cumartesi günü Maltepe'de milyonlarla birlikte Ekrem Başkana sahip çıkacağımız ve 'Ekrem İmamoğlu serbest bırakılsın' temasıyla ve cumhurbaşkanı adayımızı ilan edeceğimiz mitingde buluşacağız.

Yarın birkaç saatliğine Ankara'ya giderek önce Parti Meclisimizin toplantımızı yapıp belirlenen adayımızı Meclis Grubumuza önereceğiz. TBMM Grubumuz yapacağı oylamayla ön seçimden çıkan adayın, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak tescilleyeceği oylamayı yapacak.

Ardından adayımızı tanıtacağımız ve özgürlüğünü talep edeceğimiz cumartesi günkü büyük miting için Türkiye İttifakı'nın cumartesi günkü ilk mitingi için Maltepe'de hep birlikte olacağız.

'İMAMOĞLU'NUN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

İBB Başkan Vekili seçilen Nuri Aslan ise yaptığı açıklamada, "Bizler Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşları olarak geçici süreyle Ekrem İmamoğlu'nun emanetini aldık, İstanbul'un oylarıyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız en kısa sürede gelecek ve emanetine sahip çıkacağız. Genel Başkanımızla birlikte emaneti sahibine teslim edeceğiz" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Özgür Özel Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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