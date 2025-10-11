AKP'den Tartışma Yaratacak Teklif: Doğanın Kalbine Otel İzni! 99 Yıl İşletilebilecek

AKP tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifi, milli parklar ve tabiat alanlarında otel ile konaklama tesisi yapılmasının önünü açıyor. Teklife göre, uygun görülen alanlarda imar planı dahilinde turizm amaçlı yapılaşma yapılabilecek. Çevre Bakanlığı’nın izniyle kurulacak tesisler 49 yıla kadar işletilebilecek, başarılı bulunanlar için bu süre 99 yıla uzatılabilecek.

Milli parklar içerisine otel ve konaklama tesisi yapılmasına olanak tanıyan yeni kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. AKP tarafından hazırlanan 30 maddelik Milli Parklar ve Kültür Alanlarını Düzenleyen Kanun Teklifi, doğa koruma alanlarında turizm amaçlı yapılaşmanın önünü açıyor.

Teklife göre, milli parklar içinde uygun görülen alanlarda imar planı kapsamında otel ve konaklama tesisleri yapılabilecek. T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre, bu tesisler, yalnızca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın görüş ve izniyle inşa edilebilecek. Bakanlık onayı olmadan hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecek.

99 YIL İŞLETME HAKKI

Yönetmelikte yer alan düzenlemeye göre, izin alınarak kurulan işletmelerin faaliyet süresi 49 yıl olacak. Bakanlık tarafından başarılı bulunan işletmelerin süreleri ise 99 yıla kadar uzatılabilecek. Ayrıca, milli park ve tabiat parklarının gelişme planları kesinleşmeden turizm amaçlı yapılaşma yapılamayacak.

ENERJİ VE ALTYAPI TESİSLERİNE DE İZİN GELİYOR

Teklif yasalaşırsa, milli park sınırları içerisinde bedeli karşılığında petrol, doğalgaz, trafo, su ve diğer altyapı tesislerinin kurulmasına da izin verilebilecek. Bu projeler de yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın iznine tabi olacak. Milli Parklar Genel Müdürlüğü, gerekli görülen yerlerde döner sermayeli işletmeler kurabilecek. Ayrıca, döner sermaye için tahsis edilen sermaye miktarını beş katına kadar artırma yetkisi Cumhurbaşkanı’na verilecek.

Kaynak: T24

