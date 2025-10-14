Mersin’deki Feci Kazada Ehliyetsiz Sürücü Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, 7 Eylül sabahı Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkiinde meydana gelmişti. Domates toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Cemal K. (19) yönetimindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampole devrilmişti. Kazada 3’ü kadın 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 4’ü ağır toplam 14 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan Ümmü Demir (52) ve Mustafa Uçman (66) ise kazadan 4 gün sonra hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Böylece ölü sayısı 6’ya yükselmişti.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kazada minibüsü kullanan 19 yaşındaki Cemal K.’nın ehliyetsiz olduğu belirlenmişti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç sürücü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Taburcu işlemlerinin tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Cemal K., ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan ehliyetsiz sürücü, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden Suzan Uğuz, Şerife Karakuş (47), Mustafa Üstün (55) ve Münevver Anamurlu ilçedeki farklı mezarlıklarda gözyaşları içinde toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA