Bolu Dağı'nda 'Tünel' Çilesi: TEM Kapanınca D-100 Kilitlendi

TEM Otoyolu'nun en kritik geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı Tüneli'nde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları, sürücüler için adeta bir çileye dönüştü. Çalışmalar nedeniyle 31 Ekim'e kadar hafta içi her gün belirli saatlerde İstanbul istikametinin trafiğe kapatılması, alternatif güzergah olan D-100 karayolunda devasa bir yoğunluğa neden oluyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından planlanan çalışmalar kapsamında, hafta içi her gün saat 10.00 ile 15.00 arasında tünelin İstanbul'a gidiş yönü ulaşıma kapatılıyor. Bu saatlerde TEM otoyolunu kullanan sürücüler, Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendiriliyor.

Ancak binlerce aracın aynı anda dar ve virajlı D-100 yoluna girmesi, trafiği durma noktasına getirdi. Özellikle Abant Kavşağı ve Bolu Dağı rampalarında trafik adeta kilitlendi. Kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluşurken, sürücüler normalde dakikalar süren yolu saatler içinde kat etmek zorunda kaldı. Bölgedeki trafik sıkışıklığı, drone ile havadan da görüntülendi. Görüntülerde, D-100 karayolunun tamamen araçlarla kaplandığı ve trafiğin ilerlemekte güçlük çektiği net bir şekilde görülüyor.

Kaynak: İHA