Trafikte Yeni Dönem Başlıyor! Cezalara 24 Saat Arayla İki Kez Zam

Trafik kazalarını azaltmak amacıyla hazırlandığı belirtilen ancak bütçe açığını kapatma amacı taşıdığı yönünde eleştirilen Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair yasa teklifi, bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülecek.

24 SAATTE İKİ ZAM

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, yeni düzenlemeyle birlikte hız limitini aşma cezaları kademeli olarak 30 bin liraya kadar çıkacak. 31 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu cezalar, 1 Ocak 2026 itibarıyla yeniden değerleme oranı kapsamında yüzde 25 artarak 37 bin 500 liraya yükselecek.

Yeni yasa teklifiyle hız limitini aşma cezaları 30 bin liraya kadar çıkacak

Mevcut durumda hız sınırını aşanlara uygulanan alt sınır ceza 2 bin 167 TL, üst sınır ceza ise 9 bin 267 TL olarak uygulanıyor. Teklifin yasalaşması halinde alt sınır 2 bin, üst sınır ise 30 bin liraya yükseltilecek. Ayrıca, mevcut yüzde 10’luk hız toleransı uygulaması da kaldırılacak.

Yeni teklife göre, yerleşim yeri içinde hız sınırını 6 ila 10 kilometre aşanlara 2 bin lira, 66 kilometre ve üzerini aşanlara ise 30 bin lira ceza uygulanacak. Yerleşim yeri dışında ise hız sınırını 11–15 kilometre aşanlara 2 bin lira, 71 kilometre ve üzerini aşanlara ise 30 bin lira ceza kesilecek.

31 Aralık'ta artan cezalar, Ocak 2026’da yeniden değerleme oranı kapsamında yüzde 25 zamlanacak.

Hız limitini aşan sürücülere uygulanacak cezalar kademeli olarak şu şekilde belirlendi:

Yerleşim yeri içinde: 36–45 km/s aşanlara 15 bin TL, 46–55 km/s aşanlara 20 bin TL, 56–65 km/s aşanlara 25 bin TL, 66 km/s ve üzeri aşanlara 30 bin TL.

Yerleşim yeri dışında: 31–40 km/s aşanlara 12 bin TL, 41–50 km/s aşanlara 15 bin TL, 51–60 km/s aşanlara 20 bin TL, 61–70 km/s aşanlara 25 bin TL, 71 km/s ve üzeri aşanlara 30 bin TL.

Ayrıca, hız limitini aşan sürücülerin ehliyetleri 30 ila 90 gün arasında geçici olarak geri alınacak.

TEKLİF AKP'DEN

Kanun teklifini AKP Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve Kütahya Milletvekili Adil Biçer hazırlayarak TBMM Başkanlığı’na sundu. Teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesinin ardından Genel Kurul’a gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Sözcü