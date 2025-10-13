Soğuk Havada Hasat Erken Açtı: Gramı Altını Solladı, Kilosu 450 Bin TL'ye Ulaştı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yetişen ve kilosu 450 bin TL’ye kadar alıcı bulan safran, havaların erken soğumasıyla birlikte beklenenden önce çiçek açtı. Üreticiler, erken çiçeklenmenin bu yıl rekolteyi olumlu etkileyeceğini belirtiyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Safranbolu, adını aldığı “safran” bitkisiyle yeniden gündemde. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte, bu yıl safran çiçekleri beklenenden erken açtı.

KİLOSU 450 BİN TL'DEN SATILIYOR

Yaz mevsiminde yaşanan kuraklık nedeniyle dikim süreci geciken safran, sonbahardaki serin hava sayesinde çiçeklenme dönemine girdi. Kilosu 450 bin TL’ye kadar alıcı bulan safran, hem gıda hem de ilaç ve kozmetik sektörlerinde kullanılıyor. Ayrıca kanser, astım, bronşit ve bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileriyle biliniyor.

SAFRANBOLU EKONOMİSİNE CAN KATIYOR

3 bin 500 yıllık geçmişe sahip olan safran, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde ticareti yapılan en değerli bitkilerden biriydi. Günümüzde de Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işaretle tescillenmiş durumda. Bu özelliği sayesinde hem “milli bitki” olarak kabul ediliyor hem de Safranbolu turizmine büyük katkı sağlıyor.

“REKOLTE İYİ GÖRÜNÜYOR”

Yukarıçiftlik köyünde 25 dönümlük tarlasında üretim yapan İsmail Yılmaz, bu yıl safran dikimini yaz kuraklığı nedeniyle geç yaptıklarını belirtti. Ancak havaların serinlemesiyle birlikte tarlalarda çiçeklenmenin başladığını söyledi. “Bu hafta itibarıyla çiçek toplamaya başladık. Tahminim, Kasım ortasına kadar çiçeklenme devam eder” diyen Yılmaz, erken açan safranın bereketli bir sezonun habercisi olduğunu ifade etti.

SAFRAN FESTİVALİNE YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR

Yılmaz, önümüzdeki hafta düzenlenecek Safran Festivali ile birlikte hem yurt içinden hem yurt dışından on binlerce ziyaretçi beklediklerini söyledi. Rekoltenin bu yıl iyi seyretmesini beklediklerini kaydeden üretici, safranın yeni sezon fiyatının da hasat sonunda belli olacağını dile getirdi.

SAFRANIN FAYDALARI NELER?

  • Safranın içerdiği safranal ve krokin maddeleri, serotonin seviyesini artırarak mutluluk hissi sağlar.
  • Depresyon ve anksiyeteye karşı doğal bir destek olarak kullanılır.
  • Kadınlarda regl dönemi ağrılarını azaltır, hormonal dengeyi destekler. Düzenli tüketimi adet döngüsünü dengeleyebilir.
  • Antioksidanlar bakımından zengindir. Vücudu serbest radikallere karşı korur, hastalıklara karşı direnci artırır.
  • Safran, kolesterolü düşürmeye yardımcı olur ve damar sağlığını korur. Düzenli kullanım kalp-damar hastalıkları riskini azaltabilir.
  • İçeriğindeki karotenoidler, retina hücrelerini korur ve yaşa bağlı görme bozukluklarını önlemeye yardımcı olur.
  • Antibakteriyel ve antiinflamatuar etkileriyle ciltteki iltihapları azaltır. Cilde parlaklık kazandırır, lekelerin giderilmesine yardımcı olur.
  • Mideyi rahatlatır, hazmı kolaylaştırır. Gaz, şişkinlik ve mide ekşimesi gibi sorunların hafiflemesine yardımcı olur.
  • Beyin hücrelerini koruyan bileşenleri sayesinde öğrenme kapasitesini ve hafızayı güçlendirir. Alzheimer’a karşı koruyucu etki gösterebilir.
  • Hem erkeklerde hem kadınlarda cinsel isteği artırıcı etkisiyle bilinir.
  • İnsülin direncini azaltmaya yardımcı olur, bu nedenle diyabet hastaları için destekleyici olarak kullanılabilir.
Kaynak: İHA

