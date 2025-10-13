Yumurtaya Zam mı Geliyor? Milyonların Gözü Market Raflarında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025 kümes hayvancılığı üretim verilerini paylaştı. Rapora göre, tavuk yumurtası üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azaldı. Ocak-Ağustos dönemi değerlendirildiğinde ise üretimdeki düşüş yüzde 9,3 olarak kayıtlara geçti. Buna karşın, bir önceki ay 1 milyar 623 milyon adet olan üretim miktarı Ağustos ayında yüzde 3,4 artışla 1 milyar 679 milyon adede ulaştı.

YUMURTAYA ZAM MI GELİYOR?

Verilerin ardından, vatandaşların en çok merak ettiği konu olan yumurta fiyatlarına zam sorusuna YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon yanıt verdi. Afyon, "Yumurta dönemsel bir üründür; bazen yükselir, bazen düşer. Şu an fiyatlarda gevşeme var. Üretim arttıkça piyasa daha da oturacaktır. Kısa vadede yumurtaya zam beklemiyoruz." açıklamasında bulundu.

MARKET FİYATLARI NE DURUMDA?

Market raflarında yumurta fiyatları hala yüksek seyrini sürdürüyor. 15’li yumurta paketleri 100 TL’nin üzerinde, 30’lu koliler ise 170–180 TL aralığında satılıyor. Uzmanlar, üretimdeki azalışın devam etmesi halinde uzun vadede fiyatlarda dalgalanma yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi