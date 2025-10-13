Seyyanen Zam, Refah Payı, En Düşük Emekli Maaşı... Memur ve Emeklinin Zam Hesabı Değişti! Ankara Kulislerinde Konuşuluyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Memur ve emekliler 2026 Ocak zammını beklerken, Ankara kulisleri yeniden hareketlendi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında yaklaşan maaş artışıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Karakaş, hükümetin seyyanen zam konusundaki tavrının 'katı' olduğunu belirterek, "2026 Ocak ayında seyyanen zam bekleyenler yine hayal kırıklığı yaşayacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Karakaş, buna karşın refah payı için kapının tamamen kapanmadığını ancak 'Şimdilik erken' yorumunda bulundu.

ENFLASYON FARKI VE ZAM ORANLARI NETLEŞİYOR

İsa Karakaş, son TÜFE verilerine göre Eylül 2025 itibarıyla enflasyonun yüzde 3,23 olarak açıklandığını, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi kümülatif artışın yüzde 7,5’e ulaştığını söyledi. Karakaş’ın hesabına göre memur maaşlarında yüzde 13,64 oranında artış ve 1.000 TL taban maaş farkı şimdiden garanti altına alınmış durumda.

Yıl sonu enflasyonuna bağlı olarak maaş artışının yüzde 16,5 ila 18,5 aralığında olacağı öngörülüyor. Uzman, özellikle gıda, ulaşım ve konut fiyatlarındaki yükselişin memur ve emeklinin alım gücünü ciddi şekilde düşürdüğünü belirterek, "Vatandaş hala market kasasında inliyor" dedi.

HÜKÜMETİN HEDEFİ ENFLASYONU YÜZDE 30’UN ALTINDA TUTMAK

Karakaş, hükümetin seyyanen zam konusundaki tavrının 'katı' olduğunu söyleyerek, refah payı için ise kapının tamamen kapanmadığını belirtti.

Karakaş, hükümetin yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 28,5 olarak belirlediğini, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise bu oranın yüzde 29,86 olarak öngörüldüğünü hatırlattı. "Yeter ki yüzde 30’u aşmasın, psikolojik sınırın altında kalması çok önemli" diyen Karakaş, hükümetin son üç ayda enflasyonu kontrol altına almak için kamu zamlarını erteleme yoluna gidebileceğini ifade etti.

2033 ÖNCESİ EMEKLİLİK MÜMKÜN DEĞİL

Karakaş ayrıca, mevcut memur emeklilerinin maaşlarının Emekli Sandığı Kanunu kapsamında hesaplandığını, 2008 sonrası SGK sistemine girenlerin ise 2033 yılına kadar emekli olamayacak kadar genç olduğunu hatırlattı. Bu nedenle analizini "Eski sistem memur emeklileri" üzerinden yaptığını vurguladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi