Konut Balonu Krizi Kapıda! Türklerin Gözde Şehirleri Alarm Veriyor! İşte En Riskli Ülkeler

İsviçre merkezli UBS’nin yayımladığı "2025 Küresel Konut Balonu Endeksi"ne göre, konut fiyatlarında en yüksek balon riski Miami’de ölçüldü. Türk yatırımcıların da konut aldığı ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri, riskli şehirler arasında yer aldı. İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Konut Balonu Krizi Kapıda! Türklerin Gözde Şehirleri Alarm Veriyor! İşte En Riskli Ülkeler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türklerin yurt dışına ilgisi artarken, İsviçreli finans devi UBS tarafından açıklanan "2025 Küresel Konut Balonu Endeksi" konut piyasasındaki riskleri gözler önüne serdi. Rapora göre, dünyada konut balonu riski en yüksek şehir 1,73 puanla ABD’nin Miami kenti oldu. Miami’yi Tokyo (1,59) ve Zürih (1,55) takip etti. UBS, 1,50 puanın üzerindeki şehirleri “çok yüksek balon riski” grubuna dahil ederken, 1,00–1,50 arası şehirleri "yüksek riskli" olarak sınıflandırdı.

DUBAİ DE RİSK GRUBUNDA

Listede Türk yatırımcıların son yıllarda yoğun alım yaptığı Dubai de yer aldı. Raporda 1,09 puan alan Dubai, "balon riski artan şehirler" kategorisine girdi. Ayrıca Los Angeles, Cenevre ve Amsterdam da aynı grupta değerlendirildi. UBS, analizde şehirlerdeki arz-talep dengesi, amortisman süreleri, kredi koşulları ve reel fiyat artışlarını dikkate aldı.

Konut Balonu Krizi Kapıda! Türklerin Gözde Şehirleri Alarm Veriyor! İşte En Riskli Ülkeler - Resim : 1
İsviçre merkezli UBS’nin yayımladığı “2025 Küresel Konut Balonu Endeksi”ne göre, konut fiyatlarında en yüksek balon riski Miami’de ölçüldü.

İSPANYA’NIN MADRİD KENTİ FİYATLARDA ZİRVEDE

Raporun dikkat çeken bir diğer noktası ise İspanya’nın Madrid kentinde yıllık reel fiyat artışlarının diğer tüm şehirlerden daha güçlü seyretmesi oldu. Avrupa’da ise Londra, Paris ve Milano gibi şehirler “düşük balon riski” taşıyan bölgeler arasında gösterildi.

KONUT BALONU RİSKİ EN YÜKSEK 10 ŞEHİR

  1. Miami – 1,73
  2. Tokyo – 1,59
  3. Zürih – 1,55
  4. Los Angeles – 1,11
  5. Dubai – 1,09
  6. Amsterdam – 1,06
  7. Cenevre – 1,05
  8. Toronto – 0,80
  9. Sidney – 0,80
  10. Madrid – 0,77

(UBS puanlamasına göre: 0,50–1,00 orta risk, 1,00–1,50 yüksek risk, 1,50 üzeri ise çok yüksek balon riski anlamına geliyor.)

TÜRKLERDEN 1,5 MİLYAR DOLARLIK YURT DIŞI KONUT ALIMI

Türk yatırımcıların yurt dışına ilgisi de artmaya devam ediyor. TCMB verilerine göre, 2025 yılının Ocak–Temmuz döneminde Türk vatandaşlarının yurt dışı gayrimenkul alımları 1 milyar 498 milyon dolara ulaştı. Bu tutar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 24,5 artış anlamına geliyor. Sadece Temmuz ayında 253 milyon dolarlık alım yapılarak, son yılların en yüksek aylık rakamına ulaşıldı.

Kredi Kartı Borcu Olan Herkesi Etkileyecek! Artık Maaşların Yarısı KesilecekKredi Kartı Borcu Olan Herkesi Etkileyecek! Artık Maaşların Yarısı KesilecekEkonomi
Türkiye’nin Kira Haritası Ortaya Çıktı! En Ucuz Kiraya Sahip İller Belli Oldu! O Şehirde Evler 13 Bin TL’nin AltındaTürkiye’nin Kira Haritası Ortaya Çıktı! En Ucuz Kiraya Sahip İller Belli Oldu! O Şehirde Evler 13 Bin TL’nin AltındaEkonomi
Konut Kredilerinde Fiyat Yarışı: En Ucuz Kredi Hangi Bankada? 1 Milyon, 1,5 Milyon ve 2 Milyon TL'nin Geri Ödemesi ne Kadar?Konut Kredilerinde Fiyat Yarışı: En Ucuz Kredi Hangi Bankada? 1 Milyon, 1,5 Milyon ve 2 Milyon TL'nin Geri Ödemesi ne Kadar?Ekonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Konut
Son Güncelleme:
Nobel Ekonomi Ödülü'nün Sahipleri Belli Oldu Nobel Ekonomi Ödülü'nün Sahipleri Belli Oldu
Bu Hamlesi Başına Büyük Bela Olacak! Milli Takım Kampından İzinsiz Ayrılan Berke’ye Dev Ceza İzinsiz Kamptan Ayrılmıştı! Berke'ye Dev Ceza
Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek
Yumurtaya Zam mı Geliyor? Milyonların Gözü Market Raflarında Yumurtaya Zam mı Geliyor? Gözler Market Raflarında
ÇOK OKUNANLAR
Akit TV'de Tepki Çeken Diyalog! Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı Sunucu Sordu, AKP'li Vekil Yanıtladı, Ortalık Karıştı
Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor: Kapalıçarşı'da Gram 5700 Liraya Dayandı Gram Altın Uçtu! Rekor Üstüne Rekor Geliyor
Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı Hamas ve İsrail Arasında Rehine Takası Başladı
Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek' İsrail Meclis Defterine Dikkat Çeken İfadeleri Yazdı Ve Trump Tel Aviv'de! 'Savaş Bitti, Ateşkes Sürecek'
Hem Milli Takımda Hem de Fenerbahçe’de Kadro Dışı Kalmıştı: İrfan Can Kahveci Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor! Sadettin Saran Küplere Binecek