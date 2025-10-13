Konut Balonu Krizi Kapıda! Türklerin Gözde Şehirleri Alarm Veriyor! İşte En Riskli Ülkeler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türklerin yurt dışına ilgisi artarken, İsviçreli finans devi UBS tarafından açıklanan "2025 Küresel Konut Balonu Endeksi" konut piyasasındaki riskleri gözler önüne serdi. Rapora göre, dünyada konut balonu riski en yüksek şehir 1,73 puanla ABD’nin Miami kenti oldu. Miami’yi Tokyo (1,59) ve Zürih (1,55) takip etti. UBS, 1,50 puanın üzerindeki şehirleri “çok yüksek balon riski” grubuna dahil ederken, 1,00–1,50 arası şehirleri "yüksek riskli" olarak sınıflandırdı.

DUBAİ DE RİSK GRUBUNDA

Listede Türk yatırımcıların son yıllarda yoğun alım yaptığı Dubai de yer aldı. Raporda 1,09 puan alan Dubai, "balon riski artan şehirler" kategorisine girdi. Ayrıca Los Angeles, Cenevre ve Amsterdam da aynı grupta değerlendirildi. UBS, analizde şehirlerdeki arz-talep dengesi, amortisman süreleri, kredi koşulları ve reel fiyat artışlarını dikkate aldı.

İsviçre merkezli UBS’nin yayımladığı “2025 Küresel Konut Balonu Endeksi”ne göre, konut fiyatlarında en yüksek balon riski Miami’de ölçüldü.

İSPANYA’NIN MADRİD KENTİ FİYATLARDA ZİRVEDE

Raporun dikkat çeken bir diğer noktası ise İspanya’nın Madrid kentinde yıllık reel fiyat artışlarının diğer tüm şehirlerden daha güçlü seyretmesi oldu. Avrupa’da ise Londra, Paris ve Milano gibi şehirler “düşük balon riski” taşıyan bölgeler arasında gösterildi.

KONUT BALONU RİSKİ EN YÜKSEK 10 ŞEHİR

Miami – 1,73 Tokyo – 1,59 Zürih – 1,55 Los Angeles – 1,11 Dubai – 1,09 Amsterdam – 1,06 Cenevre – 1,05 Toronto – 0,80 Sidney – 0,80 Madrid – 0,77

(UBS puanlamasına göre: 0,50–1,00 orta risk, 1,00–1,50 yüksek risk, 1,50 üzeri ise çok yüksek balon riski anlamına geliyor.)

TÜRKLERDEN 1,5 MİLYAR DOLARLIK YURT DIŞI KONUT ALIMI

Türk yatırımcıların yurt dışına ilgisi de artmaya devam ediyor. TCMB verilerine göre, 2025 yılının Ocak–Temmuz döneminde Türk vatandaşlarının yurt dışı gayrimenkul alımları 1 milyar 498 milyon dolara ulaştı. Bu tutar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 24,5 artış anlamına geliyor. Sadece Temmuz ayında 253 milyon dolarlık alım yapılarak, son yılların en yüksek aylık rakamına ulaşıldı.

Kaynak: Haber Merkezi