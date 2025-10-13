Altın ve Gümüş Rekor Kırıyor! Dev Bankadan 2026 Yılı İçin Yeni Rekor

Altın ve gümüşte tarihi rekorlar sürerken, Bank of America 2026 için çarpıcı tahminler açıkladı. 2025’te altın yüzde 55, gümüş yüzde 78 değerlendi. Kapalıçarşı’da gram altın 5700 TL’ye dayandı.

Altın ve Gümüş Rekor Kırıyor! Dev Bankadan 2026 Yılı İçin Yeni Rekor
Altın ve gümüş piyasalarında tarihi seviyeler görülmeye devam ederken, finans dünyasının önde gelen kuruluşlarından biri olan Bank of America (BofA), değerli metaller için 2026 yılına dair çarpıcı tahminlerde bulundu. Banka, hem altın hem de gümüş için fiyat beklentilerini önemli ölçüde yukarı yönlü revize etti.

ALTIN İÇİN 5 BİN DOLAR TAHMİNİ

Bank of America’nın güncel raporuna göre, altının ons fiyatı önümüzdeki yıllarda 5 bin dolar seviyesine ulaşabilir. Dev bankanın 2026 yılı için ortalama altın fiyatı beklentisi ise 4 bin 400 dolar/ons olarak belirlendi.

GÜMÜŞTE HEDEF 65 DOLAR

Altınla birlikte gümüş fiyatlarında da ciddi yükseliş öngörülüyor. BofA, 2026 yılı için gümüşün ortalama ons fiyatını 56,25 dolar olarak tahmin ederken, zirve hedefini 65 dolar/ons olarak açıkladı.

YILBAŞINDAN BU YANA GÖZ KAMAŞTIRAN ARTIŞ

2025 yılı boyunca altın ve gümüşteki yükseliş dikkat çekici seviyelere ulaştı. Altının ons fiyatı bugün 4 bin 085 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Böylece yılbaşından bu yana artış oranı yüzde 55’i aştı.

Gümüş cephesinde de benzer bir tablo var. Ons fiyatı 51,74 dolarla tarihi zirvesine ulaşırken, yılbaşından bu yana değer kazancı yüzde 78’e dayandı.

