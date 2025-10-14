Altında Çifte Rekor! Gram ve Ons Uçtu, Çeyrek Altın 10 Bin Liraya Koşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın fiyatları haftaya rekorlarla başladı. 14 Ekim 2025 itibarıyla gram altın 5580 TL’yi, ons altın ise 4150 doları test etti. Böylece gram altın yılbaşından bu yana yüzde 87, ons altın ise yüzde 58 oranında değer kazandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yüzde 100 ek gümrük vergisi kararı, küresel piyasalarda risk algısını artırarak altına yönelimi güçlendirdi. ABD-Çin ticaret savaşının yeniden alevlenmesi, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti.

İÇ PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da fiziki gram altın 5710 - 5760 TL aralığında işlem görürken, çeyrek altın sabah saatlerinde 9415 TL’den satışa sunuldu. Uzmanlar, iç piyasadaki artışın hem ons fiyatındaki hızlı yükselişten hem de döviz kurundaki hareketlilikten kaynaklandığını belirtiyor.

Altın fiyatlarındaki hızlı artışta, ABD-Çin ticaret gerginliğinin yeniden gündeme gelmesi ve FED’in faiz indirimi beklentileri etkili oldu. Yatırımcılar, ekim ve aralık aylarındaki FED toplantılarında 25 baz puanlık iki faiz indirimi olasılığını yüzde 95’in üzerinde fiyatlıyor. Faiz getirisi olmayan altın, düşük faiz ortamında daha cazip hale geliyor.

Gram altın 5580 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, ons altın da 4150 dolara ulaşarak rekor kırdı

UZMANLARDAN 5 BİN DOLAR TAHMİNİ

Küresel bankalar, altındaki yükseliş trendinin önümüzdeki yıl da süreceği görüşünde. Bank of America, 2026 yılı için ons altın tahminini 5.000 dolar olarak güncelledi. Standard Chartered ise 2026 ortalaması için beklentisini 4488 dolar seviyesine yükseltti. Banka’nın Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper, “Bu yükselişin kalıcı olacağını öngörüyoruz ancak kısa vadeli düzeltmeler uzun vadede sağlıklı bir yükseliş zemini oluşturabilir” dedi.

Fransız bankacılık devi Societe Generale de benzer bir tahminde bulunarak, “Altın fiyatı kısa sürede ons başına 1000 dolar daha yükselebilir” ifadelerine yer verdi. Analistler, altının yıl sonuna kadar yukarı yönlü seyrini sürdürebileceğini ancak kısa vadede kâr satışlarının görülebileceğini belirtiyor. Yatırımcılara “dalgalanmalara karşı temkinli olun” uyarısı yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi