Gazeteci Hüseyin Aykol Beyin Kanaması Geçirdi

Gazeteci Hüseyin Aykol'un beyin kanaması geçirdiği ve entübe edildiği öğrenildi.

Gazeteci Hüseyin Aykol, akşam saatlerinde evinde baygın halde bulundu. Aykol, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. MA'nın aktardığı habere göre Aykol'un beyin kanaması geçirdiği ve beyninin sol lobunda kanamanın devam ettiği tespit edildi. Entübe edilen Aykol'un durumunun riskli olduğu belirtildi.

HÜSEYİN AYKOL KİMDİR?

Hüseyin Aykol, Manisa'nın Salihli ilçesinde 1952 yılında doğdu. İzmir Koleji'ni bitirdikten sonra 3 yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, 4 yıl da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okudu. 12 Eylül öncesinde Ser Yayınevi'nde çevirmen ve editör olarak çalıştı ve Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi oldu. Sosyalizm: Teori ve Pratik dergisinin Türkçe edisyonunu çıkardı. 12 Eylül döneminde yaklaşık 10 yıl hapis yattıktan sonra gazetecilik ve yayıncılığa geri döndü. 1990'lı yılların başında çıkan haftalık gazete Halk Gerçeği'nin kuruluşunda yer aldı ve sonrasında Özgür Ülke, Özgür Gündem, Özgürlükçü Demokrasi, Yeni Yaşam gibi gazetelerde çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Son yirmi yıldır çeşitli aylık dergiler, haftalık ve günlük gazetelerde çalışıyor.

