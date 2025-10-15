Bursa'da Kaybolan Demans Hastası Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bursa'da Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki evinden öğle saatlerinde ayrılan 75 yaşındaki M.Ş'den haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

AFAD ve polis ekipleri bunun üzerine harekete geçti. Yapılan arama çalışmaları sonuç verdi. M.Ş, Yıldırım ilçesindeki Setbaşı Köprüsü'nde bulundu. Sağlık durumu iyi olan M.Ş, ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA