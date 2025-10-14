Bartın’da Deniz Turuncuya Döndü: Sahile Vuran Atıklar Şoke Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bartın’da günlerdir süren sağanak yağışların ardından Karadeniz’in rengi turuncuya döndü, sahiller ise evsel ve tıbbi atıklarla doldu. Bartın Irmağı’nın denize döküldüğü Boğaziçi Köyü mevkisinde, ırmak sularının taşıdığı çamur nedeniyle denizin rengi değişti. Çamurlu görüntü, Karasu Köyü İnkumu Plajı’na kadar uzandı.

Yağışla birlikte etkili olan fırtına, denizdeki çöpleri karaya taşıdı. İnkumu sahili; dalgaların sürüklediği ağaç kütükleri, dal parçaları ve evsel atıklarla adeta çöplüğe döndü. Ancak en büyük tehlike, sahile vuran tıbbi atıklar oldu. Kıyıda şırınga, iğne ucu, ilaç şişesi, tüp ve mini serum şişeleri bulunması, vatandaşlarda endişe yarattı.

Yetkililer, yakılarak imha edilmesi gereken tıbbi atıkların denize nasıl karıştığının araştırıldığını belirtirken, evsel atıkların ise Bartın ve çevre illerdeki çöplüklerden ırmak suları veya dalgalarla taşınmış olabileceği değerlendiriliyor. Çevre örgütleri ve uzmanlar, sahil boyunca temizlik ve inceleme çalışmalarının hızla başlatılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA