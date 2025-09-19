Balıkesir Kıyılarında Beyaz Tehlike: 'Şlam Atığı Denize Karıştı' İddiası

Bandırma Levent Mahallesi’nde Eti Maden’in şlam depolama alanından denize atık sızdığı iddia edildi. Görüntülerde, beyaz maddenin kıyıya ulaştığı ve yaklaşık 2 kilometre boyunca ilerlediği görülüyor.

Balıkesir Kıyılarında Beyaz Tehlike: 'Şlam Atığı Denize Karıştı' İddiası
Balıkesir’in Bandırma ilçesi Levent Mahallesi’nde, Eti Maden İşletme Müdürlüğü’ne ait şlam depolama alanından denize atık sızdığı iddia edildi. Sabah saatlerinde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, depolama alanındaki beyaz maddenin kıyıya ulaştığı görüldü.

2 KİLOMETRE YAYILDI

İddiaya göre atık, şlam havuzunun alt kısmından denize karıştı ve yaklaşık 2 kilometre kıyı hattı boyunca Livatya sahiline kadar ilerledi. Eğer bu durum doğruysa, çevre ve deniz ekosistemi açısından ciddi bir risk oluşturuyor.

ŞLAM ATIĞI SORUNU BÜYÜYOR

Bandırma’da uzun süredir devam eden şlam atıkları sorunu, kentin çevresi ve estetiği açısından önemli bir problem olarak öne çıkıyor. Mevcut protokoller gereği atıkların belirli bir plan dahilinde dağıtılması ve alanın ıslah edilerek yeşil alan haline getirilmesi hedeflenmiş olsa da, sahada gözlemlenen durum bu sürecin tamamlanmadığını ortaya koyuyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yetkililerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmezken, vatandaşlar ve çevre aktivistleri denize doğrudan salınan atığın hem çevreye hem de deniz ekosistemine zarar verdiğini vurguluyor.

ŞLAM ATIĞI NEDİR?

Şlam, genellikle maden, metal veya kimya tesislerinde ortaya çıkan, su ve katı maddelerin karışımıyla oluşan yoğun ve ince taneli bir atıktır. Şlam atıkları uygun şekilde depolanmaz veya işlenmezse toprağa, yeraltı sularına ve deniz ekosistemine zarar verebilir. Genellikle metalik mineraller veya kimyasal artıklar içerir, bu nedenle çevresel etkisi ciddi olabilir.

Kaynak: İHA

Balıkesir Bandırma
