Kocaeli'de Kargo Gemisi Karaya Oturdu! Nefes Kesen Kurtarma Operasyonu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle kayalıklara oturan Tanzanya bandıralı kuru yük gemisinin 7 kişilik mürettebatı helikopterle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz’de seyir halindeki 81 metre uzunluğundaki kargo gemisi, Kefken açıklarında şiddetli rüzgar ve kötü hava koşulları nedeniyle kontrolden çıktı. Gemi, Kandıra’nın Pembe Kayalar mevkiindeki kayalık alanda karaya oturdu.

Kocaeli'de kargo gemisi karaya oturdu

Yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, gemide mahsur kalan mürettebat için zamanla yarıştı.

7 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı

HELİKOPTERLER HAVALANDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı helikopterle düzenlenen hava operasyonunda, mürettebat teker teker gemiden alınarak güvenli bölgeye taşındı. Operasyonun, zor hava koşullarına rağmen başarıyla sürdürüldüğü öğrenildi.

Mürettebatı kurtarmak için helikopterler havalandı

Bölgede hem kurtarma hem de geminin güvenli şekilde çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da bölgeye giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, alçı yüklü "RAPID" isimli geminin Kefken Pembe Kayalıklar mevkisinde karaya oturduğu ihbarı üzerine denizden TCSG-910 sahil güvenlik botu, havadan TCSG-504 sahil güvenlik helikopteri, karadan da Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi-21, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi-04, TCSG-71 Komutanlığı ve Kandıra Kolluk Destek Tim Komutanlığının müdahale için görevlendirildiği belirtildi.

Kocaeli Valiliği'nden açıklama geldi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerine de bilgi verildiği belirtilen açıklamada, "Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı tarafından 'RAPID' isimli ticari gemide bulunan 7 mürettebatın tahliye işlemleri gerçekleştirilmiştir. RAPID isimli ticari geminin karaya oturmasından kaynaklı herhangi bir çevre kirliliği oluşmamıştır." bilgisi verildi.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kocaeli ili Kefken Pembe Kayalıklar mevkisinde Tanzanya bayraklı gemide bulunan 7 personelin tamamı İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopterle havadan tahliye edilmiştir." denildi.

GEMİ, BARTIN'DAN UKRAYNA'YA GİDİYORMUŞ

RAPID isimli kuru yük gemisinin Bartın'dan Ukrayna'ya gittiği öğrenildi. 2 bin 135 ton alçı yüklü olduğu belirtilen gemideki 7 mürettebattan 6'sının Ukrayna, 1'inin ise İran uyruklu olduğu öğrenildi. Helikopterle, karaya indirilen mürettebatın Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ifadeleri alınıyor. Mürettebatın helikopterden karaya indiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: AA-DHA-İHA