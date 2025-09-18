Baba Vanga'dan 2026 Kehaneti Tüyleri Diken Diken Etti! Tarih Verdi, Felaket Yolda: Dev Gemi Atmosfere Girecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Pandemi, 11 Eylül saldırılarını ve Prenses Diana'nın ölümü kehanetleriyle adından söz ettiren Bulgaristan doğumlu kör kahin Baba Vanga, 2026 yılı kehaneti tekrardan gündeme geldi. Vanga'ya göre 2026 yılı çok daha felaket dolu olacak. Kör kahin, Kasım 2026'da devasa bir uzay gemisinin Dünya atmosferine gireceğini ve insanlıkla ilk teması kuracağını söyledi.

Bulgaristan doğumlu kör kâhin Baba Vanga, 2026 yılı kehanetiyle tekrardan gündeme geldi. Baba Vanga, 1990'da kendi ölüm tarihini 11 Ağustos 1996 olarak önceden söylemişti ve bu kehaneti doğru çıktı. Aynı şekilde, 2025 yılı için "Avrupa'da büyük bir savaş patlak verecek, insanlığın çöküşü başlayacak" dediği aktarılıyor.

2026 KEHANETİ TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİ

Baba Vanga'nın takipçilerine göre, 2026 yılı çok daha felaket dolu olacak. İşte Vanga’nın 2026 yılı için yaptığı felaket uyarıları;

Doğal Afetler: Art arda depremler, yanardağ patlamaları ve iklim felaketleri yaşanacağı öne sürülüyor. Dünya kara parçalarının %7-8'inin ciddi şekilde etkilenebileceği, ekosistemlerin ve kritik altyapıların yok olabileceği belirtiliyor.

Üçüncü Dünya Savaşı: Vanga, 2026'da küresel güçler arasındaki gerilimin tırmanacağını, Çin'in Tayvan'ı işgaliyle başlayan süreçte Rusya ve ABD'nin doğrudan karşı karşıya geleceğini iddia etti.

TARİH VERDİ, FELAKET YOLDA! DEV GEMİ ATMOSFERE GİRECEK

Teknoloji ve Yapay Zeka: 2026'da yapay zekanın kontrolü ele alacağı, insanların işlerini, ilişkilerini ve hatta yaşam biçimlerini robotlara kaptıracağı öngörülüyor.

Uzaylılarla İlk Temas: En dikkat çekici kehanetlerden biri ise Kasım 2026'da gerçekleşecek olay. Devasa bir uzay gemisinin Dünya atmosferine gireceği ve insanlıkla ilk teması kuracağı söyleniyor.

NASA, bu yıl sıra dışı davranışlar sergileyen nadir bir kuyruklu yıldızın Dünya'ya yaklaştığını duyurdu. Harvardlı gökbilimci Avi Loeb ise bu gökcisminin aslında kuyruklu yıldız değil, zeki bir uygarlığa ait olabileceğini öne sürdü.

Kaynak: Haber Merkezi