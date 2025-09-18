Devletin En Yoğun Hattı: Her Gün 17 Bin Yardım Talebi... Türkiye’de Yoksulluk Telefon Başında

Türkiye'de sosyal yardıma olan ihtiyaç hızla artıyor. ALO 144 Sosyal Yardım Hattı’na yapılan aramalar Eylül 2025’te günlük 17 bine ulaştı. En yoğun talep “Yenidoğan Yardımı” için gelirken, vatandaşlar başvuru süreci ve ödeme tarihlerini öğrenmek istiyor.

Son Güncelleme:
Devletin En Yoğun Hattı: Her Gün 17 Bin Yardım Talebi... Türkiye’de Yoksulluk Telefon Başında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de sosyal yardım taleplerindeki artış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çağrı merkezi verilerine de yansıdı. BirGün’ün haberine göre, ALO 144 Sosyal Yardım Hattı'na yapılan aramalar, Eylül 2025 itibarıyla günlük 17 bin çağrıyı buldu.

EN YOĞUN TALEP ‘YENİDOĞAN YARDIMLARI’ OLDU

Bakanlık kaynaklarına göre sosyal yardım hattına yapılan aramalar, yardım ödeme dönemlerinde gözle görülür biçimde artış gösterdi. En çok aranan yardım türü ise “Yenidoğan Yardımı” oldu. Vatandaşlar özellikle başvuru süreçleri hakkında bilgi almak için hattı arıyor. Kaynaklar, ALO 144 üzerinden doğrudan yardım başvurusu yapılmadığını hatırlatarak, aramaların genellikle “Başvurum hangi aşamada?” ya da “Yardım ödemesi ne zaman yapılacak?” gibi sorulara yanıt arayan kişilerden geldiğini ifade etti.

Devletin En Yoğun Hattı: Her Gün 17 Bin Yardım Talebi... Türkiye’de Yoksulluk Telefon Başında - Resim : 1
ALO 144'e yapılan en çok yardım türü “Yenidoğan yardımı' oldu

AYLIK ÇAĞRI SAYISI 380 BİNİ AŞIYOR

ALO 144 hattına yönelik ilgide dikkat çeken bir diğer veri ise aylık çağrı ortalaması oldu. Bakanlık, bu hattın aylık yaklaşık 380 bin çağrıya yanıt verdiğini açıkladı..

12 MİLYONA YAKIN KİŞİ AŞIRI YOKSULLUK SINIRINDA

Aynı dönemde paylaşılan sosyal yardım verileri, ülkedeki ekonomik kırılganlığın boyutlarını da ortaya çıkardı. Haziran 2025 itibarıyla ailesi yanında yaşamını sürdüremeyecek kadar yoksul durumda olan çocuk sayısı 171 bin 895’e ulaştı. Bunun yanı sıra, “oturulamayacak derecede eski” 11 bin evde hâlâ yaşam sürdürülmeye çalışıldığı, toplamda ise yaklaşık 11,8 milyon yurttaşın “aşırı yoksulluk” içerisinde olduğu bildirildi.

Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz…Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz…Ekonomi
Dolar ve Euroda Dengeler Değişti! Birden Tersine DöndüDolar ve Euroda Dengeler Değişti! Birden Tersine DöndüEkonomi

Kaynak: BirGün

Etiketler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Son Güncelleme:
Jose Mourinho Daha Fazla Dayanamadı ve Sessizliğini Bozdu! Ali Koç’u Kerem’le Vurdu: Neden Bunu Hiç Açıklamadı… Mourinho'dan Ali Koç İçin Flaş Sözler
Önce Meteoroloji Sonra AKOM Uyardı! İstanbul'da Yaz Defteri Kapanıyor, Kış 3 Günde Geliyor Önce Meteoroloji Sonra AKOM Uyardı! İstanbul'da Yaz Defteri Kapanıyor, Kış 3 Günde Geliyor
MSB Acı Haberi Duyurdu! Bir Asker Şehit Oldu MSB Acı Haberi Duyurdu! Bir Asker Şehit Oldu
12 Dev Adam’ın Yıldızı Alperen Şengün’den Model Sevgilisiyle Özel Pozlar! Kareleri Gören Herkes Aynı Yorumu Yaptı: Bakın Biricik Aşkı Kimmiş… Model Sevgilisiyle Özel Pozlar! Tek Yorum Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Uzman İsim Duyurdu: Bu Meslek Grubuna Yıpranma Payı: 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz… 5 Yıl Erken Emekli Olabilirsiniz
Diyanet’te Yeni Dönem! Erbaş Gitti, Arpaguş Geldi Diyanet’te Yeni Dönem! Erbaş Gitti, Arpaguş Geldi
THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları Dava Dosyasında: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları... THY'nin Reklam Yüzü Pilotun Skandalları: Eşe Şiddet, Gizli İlişki, WhatsApp Yazışmaları...
Harita Kırmızıya Döndü, Meteoroloji'den Flaş Uyarılar! Çok Kuvvetli Geliyor Harita Kırmızıya Döndü, Meteoroloji'den Flaş Uyarılar
Al Erbaş Dönemi Bitti, AKP’li Şamil Tayyar Demediğini Bırakmadı… Sert Sözlerle ‘Veda’ Al Erbaş Dönemi Bitti, AKP’li Şamil Tayyar Demediğini Bırakmadı… Sert Sözlerle ‘Veda’