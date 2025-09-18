Devletin En Yoğun Hattı: Her Gün 17 Bin Yardım Talebi... Türkiye’de Yoksulluk Telefon Başında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de sosyal yardım taleplerindeki artış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çağrı merkezi verilerine de yansıdı. BirGün’ün haberine göre, ALO 144 Sosyal Yardım Hattı'na yapılan aramalar, Eylül 2025 itibarıyla günlük 17 bin çağrıyı buldu.

EN YOĞUN TALEP ‘YENİDOĞAN YARDIMLARI’ OLDU

Bakanlık kaynaklarına göre sosyal yardım hattına yapılan aramalar, yardım ödeme dönemlerinde gözle görülür biçimde artış gösterdi. En çok aranan yardım türü ise “Yenidoğan Yardımı” oldu. Vatandaşlar özellikle başvuru süreçleri hakkında bilgi almak için hattı arıyor. Kaynaklar, ALO 144 üzerinden doğrudan yardım başvurusu yapılmadığını hatırlatarak, aramaların genellikle “Başvurum hangi aşamada?” ya da “Yardım ödemesi ne zaman yapılacak?” gibi sorulara yanıt arayan kişilerden geldiğini ifade etti.

ALO 144'e yapılan en çok yardım türü “Yenidoğan yardımı' oldu

AYLIK ÇAĞRI SAYISI 380 BİNİ AŞIYOR

ALO 144 hattına yönelik ilgide dikkat çeken bir diğer veri ise aylık çağrı ortalaması oldu. Bakanlık, bu hattın aylık yaklaşık 380 bin çağrıya yanıt verdiğini açıkladı..

12 MİLYONA YAKIN KİŞİ AŞIRI YOKSULLUK SINIRINDA

Aynı dönemde paylaşılan sosyal yardım verileri, ülkedeki ekonomik kırılganlığın boyutlarını da ortaya çıkardı. Haziran 2025 itibarıyla ailesi yanında yaşamını sürdüremeyecek kadar yoksul durumda olan çocuk sayısı 171 bin 895’e ulaştı. Bunun yanı sıra, “oturulamayacak derecede eski” 11 bin evde hâlâ yaşam sürdürülmeye çalışıldığı, toplamda ise yaklaşık 11,8 milyon yurttaşın “aşırı yoksulluk” içerisinde olduğu bildirildi.

