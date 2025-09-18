Dolar ve Euroda Dengeler Değişti! Birden Tersine Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun süredir Türk Lirası'ndaki tarihi değer kaybı ve uluslararası piyasalardaki istikrarsızlık nedeniyle dalgalı bir seyir izleyen döviz kurunda, dün euronun rekor kırması, doların da düşüşe geçmesinin arkasından işler bugün tersine döndü. Euro aşağı yönlü seyrederken, dolar ise yeniden yükselişe geçti.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

18 Eylül 2025 Perşembe günü İstanbul serbest piyasada 41,3210 liradan alınan dolar, 41,3230 liradan satılıyor. 48,8310 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 48,8330 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,2840, euronun satış fiyatı ise 48,9650 lira olmuştu.

Kaynak: AA